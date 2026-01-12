Năm 2026, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội dự kiến tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu với 20 chương trình đào tạo lĩnh vực khoa học-công nghệ, trong đó có 17 chương trình cấp đơn bằng và 3 chương trình cấp song bằng Việt - Pháp (1 bằng của trường và 1 bằng của trường đại học Pháp).

Trường áp dụng 4 phương thức tuyển sinh năm 2026 gồm: PT1 - Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do trường tổ chức, PT2 - Xét tuyển dựa trên năng lực học tập kết hợp phỏng vấn; PT3 - Xét tuyển thẳng theo thông tin tuyển sinh của trường; PT4 - Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, các chương trình đơn bằng xét tuyển thông qua cả 4 phương thức, riêng Chương trình Kỹ thuật Hàng không xét tuyển thông qua PT1, PT2 và PT3. Các chương trình song bằng Việt - Pháp chỉ tuyển sinh thông qua PT1.

Danh sách các chương trình liên kết đào tạo cấp song bằng Việt - Pháp của trường (2 năm đầu học tại trường và năm thứ 3 học tại Pháp) gồm:

Với PT1, thí sinh đăng ký dự tuyển trên Hệ thống tuyển sinh trực tuyến của trường, tham gia bài kiểm tra kiến thức với tổ hợp 3 môn phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển và phỏng vấn trực tuyến với Hội đồng tuyển sinh. Để được công nhận quả xét tuyển, thí sinh cần đảm bảo kết quả học tập năm lớp 11 và lớp 12 đạt mức Khá trở lên.

Bài kiểm tra kiến thức diễn ra trong vòng 150 phút, thực hiện trên máy tính với 100 câu trắc nghiệm, trong đó phần Toán và Tư duy logic gồm 40 câu; 60 câu còn lại được xây dựng theo tổ hợp 2 trong 5 môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh (30 câu/môn). Thí sinh đăng ký tổ hợp môn thi phù hợp với một trong các tổ hợp môn của chương trình đào tạo dự tuyển:

Bài thi phỏng vấn trực tuyến diễn ra sau bài kiểm tra kiến thức 1 tuần. Hội đồng phỏng vấn đánh giá thí sinh dựa trên các tiêu chí toàn diện, gồm: Hiểu biết về trường, hiểu biết về chương trình đào tạo, mức độ phù hợp của thí sinh với ngành nghề, động lực học tập, kỹ năng giao tiếp và tư duy logic.

Với PT2, trường xét tuyển thông qua 2 hình thức:

- Xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế kết hợp phỏng vấn. Để đăng ký dự tuyển, thí sinh cần có ít nhất 1 trong các chứng chỉ quốc tế sau: SAT từ 1100/1600 trở lên hoặc ACT từ 24/36 trở lên, trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) và đảm bảo kết quả học tập trong cả năm học lớp 11 và lớp 12 được đánh giá từ mức Tốt trở lên.

- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT kết hợp phỏng vấn. Đối tượng tuyển sinh gồm thí sinh có điểm trung bình cộng (TBC) của 3 trong 6 môn Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh của năm học lớp 11 và lớp 12 phù hợp với một trong các tổ hợp môn xét tuyển của chương trình đào tạo đạt từ 8,3/10 trở lên và đảm bảo kết quả học tập trong cả năm học lớp 11 và lớp 12 được đánh giá từ mức Tốt trở lên.

Với PT1 và PT2, thí sinh đăng ký xét tuyển chương trình Dược học cần đáp ứng tiêu chí có kết quả học tập trong cả năm lớp 11 và lớp 12 được đánh giá ở mức Tốt trở lên (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên; với chương trình Khoa học và Công nghệ y khoa, thí sinh đăng ký xét tuyển cần có kết quả học tập trong cả năm lớp 11 và 12 được đánh giá ở mức Khá trở lên (học lực xếp loại từ khá trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Với PT3, thí sinh được xét tuyển thẳng (miễn bài kiểm tra kiến thức và phỏng vấn) nếu đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố/tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế ở các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, và Địa lí; hoặc đạt giải trong các cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế (đề tài liên quan đến Khoa học tự nhiên) được Bộ GD-ĐT công nhận.

Ngành Kỹ thuật Hàng không chỉ tuyển thẳng các thí sinh đạt giải Toán học, Vật lí và Tin học. Ngành Dược học chỉ tuyển thẳng các thí sinh đoạt giải Toán học, Vật lí, Hóa học hoặc Sinh học. Môn Địa lý chỉ áp dụng cho các thí sinh dự tuyển ngành Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT theo chương trình quốc tế, có thể sử dụng PT1 hoặc PT2 để dự tuyển. Đặc biệt, với PT2 đây là năm đầu tiên trường áp dụng xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế hoặc kết quả học tập của chương trình A-level/IB kết hợp phỏng vấn.

Năm 2026, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức 3 đợt tuyển sinh riêng trong đó 2 đợt trước và 1 đợt sau kỳ thi tốt nghiệp THPT với PT1, PT2 và PT3. Thí sinh sẽ nộp hồ sơ dự tuyển tại Hệ thống tuyển sinh trực tuyến của trường (apply.usth.edu.vn) theo lịch dự kiến như sau:

Với PT4, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tổ hợp các môn thi phù hợp được quy định cụ thể trong Đề án tuyển sinh của trường. Riêng đối với nhóm ngành sức khỏe, thí sinh cần có điểm thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Về điều kiện tiếng Anh, thí sinh đăng ký xét tuyển tuyển chương trình Dược học và chương trình song bằng cần có chứng chỉ tiếng Anh đạt yêu cầu tại thời điểm đăng ký dự thi (Dược học: IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT đạt từ 35 điểm trở lên; Song bằng: IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT đạt từ 60 điểm trở lên).

Với các chương trình đơn bằng khác, thí sinh có thể tham gia thi tiếng Anh đầu vào do trường tổ chức hoặc bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT đạt từ 35 điểm trở lên) tại thời điểm nhập học, hoặc có thể tham gia năm học tiếng Anh tăng cường của trường trước khi bắt đầu các môn đại cương và cơ sở ngành.