Lương thử việc gần 30 triệu/tháng và quyết định chấm dứt việc

Ngày 4/9/2023, ông Lê Quang Anh V. và Công ty Q. (TPHCM) ký hợp đồng thử việc cùng phụ lục 1 đính kèm. Theo thỏa thuận, thời gian thử việc từ ngày 4/9/2023 đến ngày 3/11/2023, vị trí công việc là Quyền giám đốc kinh doanh.

Mức lương thử việc được thỏa thuận là 29,75 triệu đồng/tháng, lương chính thức 35 triệu đồng/tháng, bao gồm: lương cơ bản 24,5 triệu đồng/tháng, thưởng hiệu suất 10,5 triệu đồng/tháng và phụ cấp phí gửi xe 270.000 đồng/tháng. Thời hạn thanh toán lương từ ngày 5 đến ngày 15 hàng tháng.

Theo ông V., trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Q. không trả lương cho ông. Ngày 31/10/2023, sau buổi làm việc với Trưởng phòng nhân sự Công ty Q. về việc chậm thanh toán tiền lương, phía công ty phản hồi ông không phù hợp với Công ty và yêu cầu bàn giao, chấm dứt công việc.

Ông V. đồng ý và nghỉ việc từ ngày 31/10/2023. Theo trình bày của ông, từ khi ký hợp đồng đến thời điểm nghỉ việc, Công ty Q. chưa thanh toán cho ông bất kỳ khoản lương nào.

Thử việc lương gần 30 triệu/tháng, một giám đốc kinh doanh bị chấm dứt việc sau khi thắc mắc chuyện chậm trả lương. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Ban đầu, ông V. yêu cầu Công ty Q. thanh toán hơn 52,5 triệu đồng tiền lương còn nợ. Sau khi nhiều lần yêu cầu nhưng không được giải quyết, ông làm đơn yêu cầu tổ chức hòa giải tranh chấp lao động. Tại đây, đại diện Công ty Q. cho biết sẽ thanh toán tiền lương trong tháng 3/2024, nhưng sau đó công ty vẫn không thực hiện.

Cho rằng hành vi cố tình không trả lương của công ty là chiếm đoạt công sức của người lao động, vi phạm pháp luật nên ông V. kiện Công ty Q. ra tòa, yêu cầu thanh toán tiền lương đang nợ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông V. thay đổi yêu cầu, đề nghị Công ty Q. thanh toán tiền lương theo phiếu thông báo chi tiết thu nhập tiền lương mà công ty gửi cho ông. Cụ thể, tiền lương tháng 9/2023 là hơn 20,5 triệu đồng và tháng 10/2023 là hơn 26 triệu đồng, tổng cộng hơn 46,8 triệu đồng.

Về phía Công ty Q., doanh nghiệp xác nhận ngày 4/9/2023 có ký hợp đồng thử việc với ông V., thời hạn 2 tháng, vị trí Giám đốc kinh doanh, mức lương thử việc 29,75 triệu đồng/tháng và phụ cấp gửi xe 270.000 đồng/tháng. Công ty cũng xác nhận đến ngày 31/10/2023, ông V. đã kết thúc thử việc và nghỉ việc.

2 cấp tòa buộc công ty phải trả tiền lương cho người lao động

Bản án lao động sơ thẩm của TAND Quận 3, TPHCM chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông V. Tòa buộc Công ty Q. thanh toán cho ông V. tiền lương còn thiếu của tháng 9 và tháng 10/2023 là hơn 46,8 triệu đồng, phát sinh từ hợp đồng thử việc ký ngày 4/9/2023. Công ty phải trả một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày ông V. có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, Công ty Q. còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015. Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ngày 18/9/2024, Công ty Q. nộp đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bên đã thỏa thuận được phương án giải quyết vụ việc. Theo đó, Công ty Q. có nghĩa vụ thanh toán cho ông V. 38,8 triệu đồng, chậm nhất ngày 28/3/2025.

Số tiền này được xác định sau khi cấn trừ khoản tiền lương hơn 46,8 triệu đồng mà Công ty Q. phải trả cho ông V. với giá trị chiếc máy tính laptop trị giá hơn 8 triệu đồng mà ông vẫn đang giữ của công ty. Các bên cũng thống nhất không còn tranh chấp liên quan đến việc thực hiện và chấm dứt hợp đồng thử việc.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định sự thỏa thuận của các bên là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. Do đó, cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Theo quyết định của bản án phúc thẩm, Công ty Q. phải thanh toán cho ông V. 38,8 triệu đồng chậm nhất ngày 28/3/2025. Công ty Q. đồng thời phải chịu án phí lao động sơ thẩm và phúc thẩm.

(Bài viết dựa trên Bản án số 24/2025/LĐ-PT ngày 25/3/2025 của TAND TPHCM).