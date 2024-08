Theo cáo buộc của VKS, từ lãnh đạo cục, phòng đến các trung tâm đăng kiểm cùng nhau thống nhất, chỉ đạo các đăng kiểm viên nhận tiền từ trung tâm và chủ phương tiện để bỏ qua lỗi. Với việc làm ngơ cho cấp dưới, bị cáo Trần Kỳ Hình đã nhận hối lộ hơn 7,1 tỷ đồng từ các thuộc cấp. Sau khi bị cáo Hình nghỉ hưu, bị cáo Đặng Việt Hà lên thay và đã nhận hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng, chỉ sau hơn 1 năm nhậm chức. Đến tháng 10/2022, khi cơ quan công an phát hiện xử lý các sai phạm của các đơn vị đăng kiểm, lo sợ hành vi bị phát giác, bị cáo Hà đã trả lại 5 tỷ đồng cho Trần Anh Quân (khi đó là quyền Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam). Tiếp đó, bị cáo Hà nhờ Lại Thái Phong (cựu Phó chánh văn phòng Cục Đăng kiểm) "nghe ngóng" xem cơ quan công an xử lý sai phạm gì tại các trung tâm đăng kiểm. Phong nói sẽ nhờ Nguyễn Văn Chung (là người có nhiều mối quan hệ với các cơ quan công an) tìm hiểu giúp. Sau đó, Hà yêu cầu Quân đưa lại số tiền 5 tỷ đồng đã trả lại trước đó rồi chuyển số tiền này nhờ Phong đưa cho Chung. Tuy nhiên, Chung không có khả năng dò la thông tin giúp mà chiếm đoạt luôn số tiền này. Sau khi bị bắt, bị cáo Đặng Việt Hà làm đơn tố cáo Phong và Chung.