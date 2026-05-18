Quản lý, bảo vệ hơn 265 km đường biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà còn trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giảm nghèo thông tin cho đồng bào vùng cao. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách thông tin ở vùng sâu, vùng xa.

Cán bộ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải tuyên truyền và hỗ trợ nhân dân nâng cao nhận thức, kỹ năng số.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu không ngừng cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động sát với thực tiễn biên giới. Điểm nổi bật là việc đưa nghị quyết đến gần cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thông qua nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, từng dân tộc.

Các đồn biên phòng đồng loạt tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết tới 100% cán bộ, chiến sĩ; đồng thời gắn việc học tập với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và giúp dân phát triển kinh tế. Nội dung nghị quyết được chuyển tải bằng hình thức dễ hiểu, ngắn gọn, sát thực tế công tác và đời sống vùng biên.

Tại Đồn Biên phòng Pa Tần, sự sáng tạo thể hiện rõ qua việc sử dụng đội ngũ cán bộ thành thạo tiếng dân tộc để trực tiếp giảng giải. Những khái niệm trừu tượng về chủ quyền lãnh thổ được cụ thể hóa bằng hình ảnh thực tế về đường biên, cột mốc ngay tại bản làng. Việc kết hợp giữa tiếng phổ thông và tiếng địa phương giúp bà con xóa tan rào cản tâm lý, từ đó chủ động hơn trong việc tiếp nhận thông tin và tham gia tố giác tội phạm. Tại bản Pho 2, xã Pa Tần, nơi 100% hộ dân là đồng bào Mông, nhờ cán bộ Đồn Biên phòng Pa Tần thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, người dân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong phòng chống tội phạm và bảo vệ biên giới.

Song song với tuyên truyền pháp luật, lực lượng biên phòng đã trực tiếp "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác mới thông qua các mô hình như: nuôi dê sinh sản, trồng chuối thương phẩm, cá tầm, cá hồi hay cây mắc ca. Khi người dân thấy được hiệu quả từ khoa học kỹ thuật, họ sẽ tự nảy sinh nhu cầu tìm tòi thông tin, đọc tài liệu và xem đài báo để học hỏi thêm. Đây chính là giải pháp giảm nghèo thông tin bền vững: Trao cho dân "cần câu" và tri thức để làm chủ cuộc sống.

Tại Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, việc triển khai nghị quyết được gắn chặt với công tác giảm nghèo thông tin cho đồng bào vùng biên. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng hình thức dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng; kết hợp sử dụng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc để người dân dễ tiếp cận.

Đơn vị còn lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt bản, hoạt động văn hóa, tuần tra kết hợp dân vận nhằm giúp bà con nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biên giới, phòng chống tội phạm, phát triển kinh tế và tiếp cận thông tin chính thống. Hàng năm, đồn phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhằm thắt chặt tình quân dân.

Để đồng bào có thêm cơ hội tiếp cận thông tin, Bộ đội Biên phòng Lai Châu luôn chú trọng việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Với 109 đảng viên biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn bản và hơn 270 đảng viên phụ trách gần 1.500 hộ gia đình, mạng lưới thông tin đã phủ khắp các ngõ ngách sâu nhất. Đội ngũ này đóng vai trò là những "cầu nối thông tin" quan trọng, giúp truyền tải nhanh chóng các chủ trương của Đảng tới từng nếp nhà, đồng thời thu hẹp khoảng cách thông tin giữa vùng biên viễn với khu vực trung tâm. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, thể thao quân - dân cũng được duy trì thường xuyên, góp phần tăng cường gắn kết quân dân, củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới. Từ chỗ còn tâm lý e dè, phụ thuộc, nhiều hộ dân nay đã chủ động phối hợp với lực lượng biên phòng giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Từ những cách làm cụ thể, thiết thực, Bộ đội biên phòng Lai Châu đang từng bước giảm nghèo thông tin cho đồng bào vùng biên, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; góp phần xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển và giữ vững chủ quyền lãnh thổ nơi phên dậu Tổ quốc.