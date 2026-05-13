Lào Cai:

Năm 2026, tỉnh Lào Cai phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 1,5%, đồng thời triển khai đồng bộ các chính sách về y tế, giáo dục, việc làm, nhà ở, nước sạch, bảo hiểm xã hội và trợ giúp xã hội. Trong đó, giảm nghèo thông tin được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao đời sống người dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền và thúc đẩy giảm nghèo bền vững.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh tập trung nâng cao khả năng tiếp cận thông tin thiết yếu cho người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung tuyên truyền đổi mới theo hướng dễ hiểu, gần dân, sát thực tế; tập trung phổ biến chủ trương, chính sách về giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ động học nghề, vay vốn, phát triển sản xuất, tìm kiếm việc làm và đăng ký thoát nghèo khi đủ điều kiện.

Người dân chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và phát triển kinh tế.

Cùng với đó, Lào Cai đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm truyền thông sáng tạo, đa dạng hình thức truyền tải, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Tỉnh cũng tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ thông tin cơ sở về kỹ năng tuyên truyền, truyền thông và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin đến người dân.

Theo kế hoạch, đến năm 2026, tỷ lệ xã, phường có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông hoạt động ổn định đạt 88%. Trước mắt, tỉnh tập trung tăng cường cơ sở vật chất cho 16 đài truyền thanh tại các xã đặc biệt khó khăn như Púng Luông, Chế Tạo, Phình Hồ, Tà Xi Láng, Lao Chải, Nậm Xé, Trịnh Tường, Pha Long, Bản Lầu, Bản Xèo, Võ Lao, Nậm Chày, Chiềng Ken, Tả Củ Tỷ, Tú Lệ và Trạm Tấu. Đây đều là những địa bàn vùng cao, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế về điều kiện tiếp cận thông tin.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục đầu tư, sửa chữa và thay thế thiết bị tại các cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại khu vực biên giới, bảo đảm hoạt động ổn định và đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân.

Việc đẩy mạnh giảm nghèo thông tin không chỉ giúp người dân tiếp cận đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mà còn góp phần nâng cao nhận thức, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo nền tảng thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều trong giai đoạn mới.