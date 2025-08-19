Chia sẻ với VietNamNet, một đại diện Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho biết qua các lần lọc ảo, đến thời điểm này điểm chuẩn nhà trường hiện ở mức bằng hoặc cao hơn năm ngoái. Hiện nhà trường đang tiếp tục lọc ảo để xác định điểm chuẩn cuối cùng. Điểm chuẩn năm 2025 thấp hơn năm 2024 là rất ít xảy ra bởi do phân khúc tuyển sinh của trường là top trên. Ở phân khúc này điểm chuẩn dường như không thay đổi so với năm ngoái và năm nay.

Năm 2024, điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Sư phạm TPHCM cao nhất là 28,6. Cụ thể ngành ngành Sư phạm Toán: 27,6; Sư phạm Lý: 27,25; Sư phạm Hóa: 27,67; Sư phạm Ngữ văn: 28,6; Sư phạm Lịch sử: 28,6; Sư phạm Địa lý: 28,37; Sư phạm Lịch sử - Địa Lý: 27,75; Sư phạm Tiếng Anh: 27,01... Đến chiều hôm qua việc lọc ảo xác định có ngành cao hơn năm ngoái, tức cao hơn mức 28,6.

Lý do vì sao điểm chuẩn sư phạm lại cao, trao đổi với VietNamNet, tiến sĩ Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp - Trường Đại học Sư phạm TPHCM lý giải, điểm chuẩn sư phạm "kịch trần", thậm chí còn cao hơn y, dược bởi có nhiều yếu tố tác động.

Học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Lý do thứ nhất là chỉ tiêu cho ngành sư phạm không lớn. Có các ngành sư phạm ở những trường chỉ tuyển 20-30 em. Mặt khác, hiện nay Bộ GD-ĐT giao chỉ tiêu ngành sư phạm cho các trường theo nhu cầu xã hội, có nghĩa xã hội cần bao nhiêu thì được giao bấy nhiêu chứ không thả nổi, tự quyết.

Thứ hai là nhờ sự tác động của chính sách. Những năm gần đây Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ cho người học sư phạm. Cụ thể, đó là chính sách miễn học phí và cấp sinh hoạt phí khiến những thí sinh học giỏi nhưng gia cảnh khó khăn, thí sinh có ước mơ công tác trong ngành giáo dục mạnh dạn đăng ký xét tuyển sư phạm. Mặt khác vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp được quan tâm đã thu hút nhiều thí sinh.

Thứ ba, hành lang pháp lý, cụ thể là Luật Nhà giáo ra đời, vị trí của giáo viên được nâng cao, lương giáo viên cũng được xếp cao nhất, đã thu hút nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển.

Ngoài ra, những năm gần đây, có nhiều thông tin đến thí sinh về những ngành đào tạo giáo viên còn thiếu ở nhiều khu vực. Việc thiếu giáo viên này cũng là nguyên nhân khiến thí sinh quan tâm đến ngành này.

Ông Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM nhận định, ngành Sư phạm vẫn tiếp tục là tâm điểm của tuyển sinh đại học năm 2025. Từ phổ điểm kỳ thi THPT và các yếu tố chính sách mới, điểm chuẩn, ông Quán dự báo điểm chuẩn sư phạm sẽ tăng nhẹ, nhưng có sự phân hóa rõ rệt theo ngành và theo trường.

Phổ điểm các tổ hợp xét tuyển vào ngành Sư phạm như A00, A01, D01… năm 2025 và việc bỏ hoàn toàn xét tuyển sớm khiến thí sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng một lần sau khi biết điểm thi. Điều này sẽ làm tăng mật độ nguyện vọng vào các ngành, trường top, đẩy điểm chuẩn khó lường hơn nữa. Mức thay đổi điểm chuẩn dự báo vào khoảng 0,25 đến 0,75 điểm, tùy theo ngành và chỉ tiêu tuyển sinh.

Với tổng điểm từ 25 trở lên, thí sinh có thể hy vọng trúng tuyển ngành sư phạm tại các trường đại học lớn. Thí sinh có mức điểm 21–24 thì có hy vọng trúng tuyển vào các trường sư phạm địa phương, ngành ít cạnh tranh hoặc xét tuyển bằng tổ hợp có lợi thế điểm cao.

Tuy nhiên, ông Quán cho rằng, năm nay điểm chuẩn ngành Sư phạm nhiều khả năng tiếp tục tăng nhẹ, nhưng không đồng đều. Sự phân hóa sẽ giữa ngành xã hội – tự nhiên, trường trung ương – địa phương sẽ được thấy rõ.