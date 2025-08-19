Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TPHCM, cho biết nhà trường đang chờ Bộ GD-ĐT trả kết quả sau lần lọc ảo thứ 7. Đến thời điểm này, điểm chuẩn các ngành như Logistics, Marketing, Kinh doanh Quốc tế được xác định bằng hoặc thấp hơn năm ngoái khoảng 0,5 điểm.

Tuy nhiên, nhiều ngành có điểm chuẩn năm 2024 ở mức 20 thì năm nay dự kiến tăng lên 21-22 điểm như Điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử, Khoa học dữ liệu, An toàn thông tin.

Các ngành còn lại có điểm chuẩn tương tự như năm 2024.

Năm nay tổng số nguyện vọng đăng ký vào Trường Đại học Công Thương TPHCM là 178.294. Trong đó có 13.308 nguyện vọng 1; 16.359 nguyện vọng 2; 17.192 nguyện vọng 3. Đáng chú ý, có tới 41.307 thí sinh đăng ký từ 10 nguyện vọng trở lên. Hai ngành có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng cao nhất là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Marketing.

Ông Phạm Thái Sơn cho biết số nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường năm nay tăng kỷ lục (gấp gần 2,5 lần so với năm ngoái). Nguyên nhân chính là không còn xét tuyển sớm, mọi phương thức được thực hiện đồng thời trong đợt 1. Trong khi đó, năm trước, những thí sinh xét tuyển sớm chỉ đăng ký lại nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống nếu không muốn đăng ký thêm nguyện vọng khác. Do vậy, năm nay thí sinh có xu hướng đăng ký nhiều nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển, dẫn tới tình trạng tăng số lượng đăng ký vào các trường.

Dù số thí sinh và nguyện vọng đăng ký tăng nhưng theo ông Sơn điểm chuẩn ít biến động. Lý do là phổ điểm thi tốt nghiệp THPT nhiều môn giảm, đặc biệt là các môn thuộc tổ hợp B00 (Toán - Hóa - Sinh) vốn được sử dụng để xét tuyển nhiều ngành của trường. Chưa kể, dữ liệu xét tuyển của trường cho thấy, nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển có mức điểm không cao. Năm ngoái, phần lớn thí sinh đăng ký xét tuyển có điểm từ 17 đến 24; năm nay mức điểm trung bình thấp hơn.



