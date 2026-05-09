Mới đây, trang web của Viện Hàn lâm Châu Âu (Academia Europaea) đã giới thiệu GS.TSKH Hoàng Xuân Phú là thành viên mới được bầu của viện. GS.TSKH Hoàng Xuân Phú hiện công tác tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngoài Viện Hàn lâm Châu Âu, GS.TSKH Hoàng Xuân Phú đã là viện sĩ của 5 viện hàn lâm khoa học danh tiếng, gồm:

- Viện Hàn lâm Khoa học Heidelberg (Heidelberger Akademie der Wissenschaften) - được bầu vào năm 2004.

- Viện Hàn lâm Khoa học Bayern (Bayerische Akademie der Wissenschaften) - được bầu vào năm 2010.

- Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới vì sự phát triển khoa học của các quốc gia đang phát triển (TWAS - The World Academy of Sciences for the advancement of science in developing countries) - được bầu vào năm 2013.

- Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật Đức (acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften) - được bầu vào năm 2019.

- Viện Hàn lâm Khoa học châu Âu (European Academy of Sciences) - được bầu vào năm 2025.

Phần giới thiệu về thành viên mới được bầu của Viện Hàn lâm Châu Âu (Academia Europaea).

Hướng nghiên cứu chính của GS.TSKH Hoàng Xuân Phú là tối ưu, điều khiển tối ưu, giải tích số và tính toán khoa học.

Trong sự nghiệp khoa học, ông Phú từng đảm nhiệm nhiều vị trí và trách nhiệm khoa học quan trọng như: Ủy viên đại diện châu Á trong Hội đồng Các nước đang phát triển của Liên đoàn Toán học thế giới (2011-2014); Thành viên Hội đồng biên tập của 6 tạp chí quốc tế uy tín chuyên ngành toán học, Tổng biên tập Vietnam Journal of Mathematics (2011-2022) và hiện là Tổng biên tập danh dự của tạp chí này.

GS.TSKH Hoàng Xuân Phú đã chủ trì loạt 7 hội nghị khoa học quốc tế về tính toán hiệu năng cao (vào các năm 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 và 2018) và 23 hội thảo khoa học thường niên về tối ưu và tính toán khoa học (từ năm 2003 đến nay).