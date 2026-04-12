Một điểm đáng chú ý của thông tư là mở rộng phạm vi áp dụng cho toàn bộ đội ngũ giảng viên đại học, bao gồm giảng viên, giảng viên chính và giảng viên cao cấp trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và ngoài công lập. Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT trước đây chỉ áp dụng đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở công lập.

Thông tư nhấn mạnh tiêu chuẩn về đạo đức đối với giảng viên đại học, yêu cầu giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo; tuân thủ đạo đức học thuật và bảo đảm liêm chính khoa học; thực hiện trung thực, minh bạch trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công bố kết quả nghiên cứu và các hoạt động chuyên môn khác.

Thông tư mới cũng quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học gồm 3 nhóm tiêu chuẩn cơ bản (về đạo đức; về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ) được thiết kế theo từng chức danh nghề nghiệp.

Cụ thể, giảng viên và giảng viên chính phải có bằng thạc sĩ trở lên, phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy, đồng thời có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học. Riêng giảng viên cao cấp phải có bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định.

Cả 3 chức danh này đều phải biết ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

Theo thông tư, người đứng đầu cơ sở đại học hoặc đơn vị thuộc, trực thuộc, theo phân cấp theo thẩm quyền, căn cứ vào chuẩn nghề nghiệp giảng viên để bố trí, phân công, giao nhiệm vụ và đánh giá mức độ hoàn thành theo vị trí việc làm tương ứng với chức danh. Đồng thời xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên theo thẩm quyền.