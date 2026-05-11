Từ ngày 15/5, Thông tư 19/2026 sửa đổi, bổ sung một số quy định về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực.

Thông tư mới tiếp tục không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng; không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của giáo viên, với tiêu trọng tâm là siết chặt kỷ cương, ngăn chặn hoạt động dạy thêm trái phép, ép buộc hoặc trục lợi, bảo vệ môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng.

Theo thông tư mới, các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường năng lực ngoại ngữ; giáo dục STEM/STEAM, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI); giáo dục hướng nghiệp, kỹ năng sống và các nội dung khác nhằm phát triển toàn diện, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh đều không thuộc chương trình các môn học do Bộ trưởng GD-ĐT ban hành. Vì vậy, các hoạt động này không nằm trong phạm vi điều chỉnh của thông tư và được thực hiện theo các quy định khác của pháp luật.

Theo thông tư, giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải bảo đảm minh bạch về nội dung, địa điểm, thời gian và các mối quan hệ liên quan nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích.

Thông tư mới quy định mỗi môn học dạy thêm không quá 2 tiết/tuần. Tuy nhiên, hiệu trưởng được trao quyền chủ động hơn: Có thể đề xuất Giám đốc Sở GD-ĐT cho phép tăng thời lượng đối với một số đối tượng học sinh theo quy định, kèm trách nhiệm giải trình.

Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý, theo dõi, nhắc nhở và cụ thể hóa các quy định về dạy thêm, học thêm đối với nhà giáo trong quy tắc ứng xử do mình ban hành. Đồng thời, phải xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, bảo đảm không để xảy ra tình trạng dạy thêm trái phép kéo dài, phức tạp trong phạm vi quản lý.

Thông tư yêu cầu cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường công khai, cập nhật đầy đủ các thông tin về chương trình, thời lượng, danh sách giáo viên và mức thu, nhằm bảo đảm tính minh bạch và tăng cường sự giám sát của xã hội.

Ngoài ra, từ ngày 12/5, Thông tư 18/2026 của Bộ GD-ĐT quy định về khung năng lực số đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên cũng chính thức có hiệu lực.

Đây cũng là lần đầu tiên Bộ GD-ĐT thiết lập Khung năng lực số thống nhất cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Với cấu trúc gồm 6 miền năng lực và 20 năng lực thành phần, bao quát các hoạt động dạy học và quản lý trong môi trường số, thông tư có nhiều điểm đáng chú ý (xem tại đây).

Từ ngày 10/5, Thông tư 15/2026 của Bộ GD-ĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học cũng có hiệu lực.

Theo đó, giáo viên phải thực hiện nhiệm vụ tương ứng với vị trí việc làm được giao; đồng thời tự học, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Với giáo viên làm công tác chủ nhiệm, thông tư quy định xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục của lớp nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của lớp và từng học sinh; tổng hợp nhận xét, đánh giá học sinh cuối kỳ, cuối năm,... Giáo viên chủ nhiệm cũng được trao thêm một số quyền như được dự các cuộc họp khen thưởng, kỷ luật liên quan đến học sinh lớp mình phụ trách; được quyền cho học sinh nghỉ học không quá 3 ngày liên tục nếu có lý do chính đáng và được giảm định mức tiết dạy theo quy định.