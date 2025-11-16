Dưới đây là một số tình huống đáng chú ý được ghi nhận trong thời gian qua:

Ô tô đi ngược chiều, tài xế vẫn "to mồm" đòi bắt đền xe máy đi đúng

(Nguồn video: Hải Nam)

Tình huống khá "tức cười" được người dân ghi lại vào sáng 14/11 tại vòng xoay ngã 6 Thắng (xã Hiệp Hoà, Bắc Ninh). Theo đoạn clip, chiếc ô tô hiệu Toyota Vios BKS tỉnh Phú Thọ đã đi không đúng chiều vòng xuyến, va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển.

Đáng nói, nam tài xế đi xe Vios còn xuống to tiếng cho rằng mình đi đúng. Chỉ đến khi thấy nhiều xe "không giống mình", người này mới lái xe tiếp tục di chuyển.

Xe bán tải đang đi bất ngờ dừng giữa đường khó hiểu

(Nguồn video: Otosaigon)

Tình huống xảy ra vào ngày 13/11 trên một tuyến quốc lộ ở TPHCM và được camera hành trình của ô tô con ghi lại.

Theo đó, chiếc xe bán tải đang đi đã bất ngờ phanh lại và dừng ở phía làn đường bên trái, buộc tài xế xe đi ngay phía sau phải đánh lái gấp sang phải để tránh. May mắn khoảng cách giữa 2 xe vẫn còn đủ xa và tài xế vẫn phản ứng đủ nhanh để tránh một vụ va chạm.

Nữ tài xế đi xe máy vượt đèn đỏ, bị ô tô tông ngang

(Nguồn video: Otofun)

Tình huống khó đỡ xảy ra vào sáng ngày 12/11 tại một tuyến đường tại Long Biên (Hà Nội) và được camera hành trình ghi lại.

Khi qua ngã tư, người phụ nữ đi xe máy thản nhiên vượt đèn đỏ và di chuyển như chỗ không người, bị ô tô có gắn camera hành trình tông nhẹ khiến chiếc xe máy phải đổi hướng. Tuy vậy, nữ tài xế đi xe máy vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục quay đầu để vượt qua giao lộ.

Người đàn ông chạy cắt mặt ô tô để sang đường như cảm tử

(Nguồn video: OFFB)

Tình huống diễn ra vào ngày 13/11 trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phú An, TPHCM. Khi chiếc xe có gắn camera hành trình đang di chuyển, bất ngờ một người đàn ông chạy băng qua đường khiến tài xế ô tô giật mình.

Đáng nói, người này không quan sát, cũng không đi đúng vị trí có vạch kẻ dù cách chỉ khoảng 1-2m, người đàn ông đã chạy lao sang đường đúng lúc có ô tô đi tới.

Người đi bộ sang đường thiếu quan sát, đẩy xe máy ngã nhào trước mũi ô tô

(Nguồn video: Diễn Nguyễn)

Tình huống đi bộ thiếu quan sát khác diễn ra vào sáng ngày 11/11 trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, Hà Nội. Theo camera hành trình trên ô tô con, nam thanh niên đi bộ sang đường đã thiếu quan sát, bị xe máy tông trúng. Người đi xe máy ngã sõng soài ngay trước mũi ô tô.

Sau pha va chạm, người đi xe máy không bị chấn thương gì nghiêm trọng, có thể tự đứng lên được. Trong khi đó, người đi bộ có vẻ như bị đập đầu vào vật cứng, bị đau và sau đó bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu.

(Tổng hợp)

