Con số này cho thấy sau 10 năm thực hiện cơ chế tự chủ, thu nhập tại trường đã tăng gấp 2,5 lần so với năm 2015, phản ánh nỗ lực phát triển mạnh mẽ cả về quy mô đào tạo, nghiên cứu và các nguồn thu ngoài học phí.

Doanh thu nghìn tỷ

Theo báo cáo, năm 2024, tổng thu nhập của Trường Đại học Công Thương TPHCM đạt 1.008,8 tỷ đồng, chính thức đưa trường gia nhập nhóm các trường đại học có doanh thu trên nghìn tỷ.

Dự kiến năm 2025, tổng thu nhập tiếp tục tăng lên 1.136,6 tỷ đồng. Trong đó, 80% doanh thu đến từ học phí, còn lại 20% từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các khoản thu dịch vụ khác.

Với kết quả này, Trường Đại học Công Thương TPHCM gia nhập nhóm các trường đại học có doanh thu nghìn tỷ, cùng các cơ sở đào tạo lớn như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Đại học Cần Thơ… Danh sách này còn có một số trường ngoài công lập, quốc tế như Trường Đại học FPT, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Văn Lang và Đại học RMIT.

Thu nhập tăng đều qua từng năm

Thu nhập bình quân mỗi tháng của cán bộ, giảng viên và người lao động Trường Đại học Công Thương TPHCM tăng đều qua từng năm:

Năm 2015: 13,9 triệu đồng; năm 2016: 14,8 triệu đồng; năm 2017: 16,2 triệu đồng; năm 2018: 16,9 triệu đồng; năm 2019: 18,5 triệu đồng; năm 2020: 19,9 triệu đồng; năm 2021: 21,8 triệu đồng; năm 2022: 25,1 triệu đồng; năm 2023: 26,1 triệu đồng; năm 2024: 29,4 triệu đồng; năm 2025 (dự kiến): 32,5 triệu đồng.

Thu nhập bình quân của cán bộ, giảng viên, người lao động Trường Đại học Công Thương TPHCM.

Như vậy, chỉ trong vòng một thập kỷ, thu nhập bình quân tại trường đã tăng khoảng 2,5 lần, từ 13,9 triệu lên 32,5 triệu.

Chính sách đãi ngộ tiến sĩ thấp nhất 40 triệu/tháng

Đáng chú ý, để thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ tiến sĩ, từ ngày 1/9/2025, Trường Đại học Công Thương TPHCM áp dụng chính sách đảm bảo mức thu nhập tối thiểu 40 triệu đồng/tháng cho giảng viên có học vị tiến sĩ. Nếu mức thu nhập thực tế dưới ngưỡng này, nhà trường sẽ nhân hệ số để bù vào.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết hiện nay mức thu nhập cao nhất của tiến sĩ trong trường đạt tới 85,2 triệu đồng/tháng, tiệm cận mốc 100 triệu đồng.