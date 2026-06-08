Ngày 8/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Sang (59 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, TPHCM) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo buộc, do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, Sang và em trai là anh Trần Thanh Nhãn nhiều lần xảy ra cự cãi.

Ngày 6/3/2025, Sang mua một con dao bầu, giấu trong người rồi tìm đến nhà anh Nhãn. Tại đây, Sang nói chuyện với mẹ ruột là bà Trần Thị Tám liên quan việc phân chia đất đai.

Đến khoảng 9h10 cùng ngày, Sang ra trước nhà, thấy anh Nhãn đang sửa xe nên đến hỏi việc mở lối đi qua phần đất của em trai để vào khu đất phía sau của mình. Tuy nhiên, anh Nhãn không đồng ý.

Bị cáo Trần Thanh Sang. Ảnh: TP

Bực tức, Sang dùng dao tấn công anh Nhãn. Nạn nhân bỏ chạy nhưng bị Sang đuổi theo và tiếp tục gây thương tích, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Sang dùng dao tự gây thương tích nhưng bất thành do lưỡi dao bị gãy. Người này sau đó tiếp tục tự gây thương tích bằng vật dụng khác, đồng thời có hành vi nguy hiểm khiến bản thân bất tỉnh. Phát hiện sự việc, chị Trần Thị Kim L. (vợ anh Nhãn) gọi người đưa Sang đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, rồi đến Công an phường Tân Tạo trình báo.

Theo kết luận giám định, anh Nhãn tử vong do nhiều vết thương nghiêm trọng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Sang khai phần đất của mình nằm phía sau nên nhiều lần đề nghị anh Nhãn nhượng lại một phần đất để làm lối đi nhưng không được chấp thuận. Từ đó, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến vụ việc.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm tính mạng người khác, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, do đại diện bị hại có đơn bãi nại nên sau khi xem xét các tình tiết, tòa quyết định tuyên phạt bị cáo mức án như trên.