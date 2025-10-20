Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 31 lên sóng tối nay, 20/10, Trường (Denis Đặng) tìm đến nhà Ngân (Việt Hoa) để giải thích và đổ lỗi mọi chuyện do rượu.



"Đừng bao giờ đổ lỗi cho rượu vì ngay từ đầu khi tôi nói với anh rằng người đàn ông khác có ý đồ xấu với tôi, anh đã phớt lờ mà! Thậm chí tối qua tôi có cảm giác anh đang ép tôi phải tiếp khách. Mời anh về cho!", Ngân bực bội đáp. Biết giải thích cũng bằng thừa, Trường định tấn công Ngân nhưng bị cô chống cự quyết liệt.

Ở diễn biến khác, Đăng (Doãn Quốc Đam) đang nói chuyện với vợ ở văn phòng thì nhận tin nhắn check mail của Linh (Lan Phương) vì cô gọi điện và nhắn tin cho anh đều không thấy trả lời. Đăng có vẻ hững hờ nhưng Mỹ Anh (Phương Oanh) liên tục giục anh sớm đọc mail bởi nghĩ trong giai đoạn làm ăn khó khăn mà có được hợp đồng thì phải nắm lấy ngay. Quá sốt ruột, Mỹ Anh ra mở máy tính để xem Linh viết gì.

Sợ lộ chuyện, Đăng nói: "Anh phải nói thật không biết là em có thể tha thứ cho anh không. Lúc ở dưới đấy anh có lỡ...". Rất may nội dung thư của Linh chỉ đề cập đến công việc và Mỹ Anh nói mọi yêu cầu công ty đều có thể đáp ứng. "Mà anh vừa bảo gì ấy nhỉ? cái gì tha thứ?", Mỹ Anh quay sang hỏi chồng. Đăng đáp: "Anh nói thật là anh có lỡ...".

Trong khi đó, Lâm (Hà Thanh) đến nhà Lam (Quỳnh Kool) và tình cờ biết chồng cô đã đi thường trú 6 tháng. Lâm gợi ý Lam mời mình lên nhà uống nước nhưng bị dội ngay gáo nước lạnh. Nhân dịp này Lam xin lỗi Lâm vì tưởng nhầm anh đã tung tin đồn mình ly hôn khắp công ty. Mẹ Lam đã chứng kiến cuộc nói chuyện thân mật ngoài mức bình thường của con gái ở sân khu tập thể và có vẻ lo lắng.

Đăng sẽ thú tội với vợ chuyện mình đã ngoại tình với Linh? Cô chủ nhà sẽ giải cứu Ngân khỏi Trường? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 31 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.