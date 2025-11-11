Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 41 lên sóng tối nay, 11/11, Ngân (Việt Hoa) thay mặt Mỹ Anh (Phương Oanh) quản lý quán trà và cô buộc phải chạm mặt Dũng (Phùng Đức Hiếu). Dũng nói lẽ ra Mỹ Anh phải gọi cho mình và thắc mắc vì sao cô lại thuê một người không có chút kinh nghiệm nào về trà đạo để quản lý quán.

Điều này khiến Ngân rất khó chịu. Cô nói: "Chị Mỹ Anh bao giờ quay lại làm việc là việc của sếp, không phải của nhân viên. Quản lý cần có chuyên môn gì à? Tôi nghĩ một trà nghệ sư như anh thì không nắm rõ được đâu. Tôi nghĩ anh nên tập trung vào những lá trà của mình đi, quản lý là việc của tôi. Đó là quyết định của chị Mỹ Anh, phục hay không phục thì tuỳ".

Trong khi đó, Mỹ Anh cuối cùng đã nói ra tất cả với bố (NSƯT Đức Khuê). Cô thừa nhận không muốn nhìn mặt Đăng nữa vì đã ngoại tình sau lưng mình. "Con cứ tưởng con là người thấu đáo nhưng hoá ra con quá ngây thơ. Con ngu ngốc nên không biết họ đã lén lút sau lưng con từ bao giờ nữa. Nhưng bây giờ mọi chuyện rõ ràng rồi. Con biết là bố sẽ buồn, sẽ thất vọng nhưng con muốn ly hôn", cô khóc nói.

Mỹ Anh cũng chọn cách đối diện với chồng và buộc Đăng dọn khỏi nhà. Đăng khóc lóc ân hận, nói biết mình sai và xin Mỹ Anh tha thứ cho sự ngu ngốc này. "Anh hối hận á? Anh hối hận vì bị phát hiện chứ không phải hối hận vì đã làm tổn thương tôi".

Đăng sẽ làm gì để níu kéo cuộc hôn nhân này? Mỹ Anh có đồng ý tha thứ cho chồng? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 41 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.