Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 42 lên sóng tối nay, 12/11, Mỹ Anh (Phương Oanh) quyết dứt áo ra đi nhưng bé Minh vẫn quyến luyến Đăng (Doãn Quốc Đam) và dặn dò bố không được để mình đói. Mỹ Anh có chút xao động khi chứng kiến cuộc chia tay của hai cha con.

Trong khi đó, Ngân (Việt Hoa) tâm sự với Dũng (Phùng Đức Hiếu) rằng Mỹ Anh đang cần mình còn cô cần Dũng. Dũng có vẻ bất ngờ vì lời tỏ tình của Ngân khi cô nắm tay mình nói "cần anh mở lòng". Dũng chờ đợi Ngân nói lời ngọt ngào tiếp theo nhưng cuối cùng cô lại dội một gáo nước lạnh khi đề nghị anh bán trà sữa trong quán.

Ở diễn biến khác, Lam (Quỳnh Kool) đứng hình khi đột ngột thấy Toàn (Tô Dũng) trở về. Lam giật mình tới mức làm rơi chai nước và rồi trượt ngã trên sàn nhà. Toàn lao đến hỏi han và đỡ vợ nhưng cũng bị trượt ngã theo. Đúng lúc đó Ngân về nhà và chứng kiến cảnh tình cảm của vợ chồng Lam nên đã vội lánh mặt để nhường lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ.

Toàn sẽ về nhà hẳn? Mỹ Anh có chịu tha thứ cho chồng vì con? Ngân và Dũng chính thức thành đôi? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 42 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.