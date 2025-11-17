Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 43 lên sóng tối nay, 17/11, Linh (Lan Phương) chứng kiến khoảnh khắc Đăng (Doãn Quốc Đam) sụp đổ, đứng khóc trong căn nhà từng là tổ ấm của mình trước khi kéo valy rời đi.



"Đừng nói gì nữa, giờ tan nát hết cả rồi, cô vui chứ? Đừng nghĩ mình là đàn bà muốn nói gì thì nói và đàn ông sẽ phải nghe. Đây là những lời tử tế cuối cùng tôi có thể nói với cô. Bây giờ thì biến đi, đừng có đến gần gia đình tôi", Đăng nói với Linh.

Ở diễn biến khác, Linh quyết định tới gặp Mỹ Anh (Phương Oanh) ở quán trà, thông báo đã xin nghỉ việc ở công ty Hoàng Tuấn và sẽ vào TPHCM làm việc. "Trước khi đi, có một người tôi thực sự muốn gặp, đó là bé Minh. Tôi biết cô sẽ không đồng ý chính vì vậy tôi mới muốn xin được gặp cô nhờ chuyển tới bé Minh một lời xin lỗi vì để mọi chuyện đi đến nước này", Linh nói.

Trong khi đó, Lam (Quỳnh Kool) vì không muốn ly hôn nên nói với Toàn (Tô Dũng) không tìm thấy giấy đăng ký kết hôn. Toàn vô cùng thắc mắc vì cho rằng giấy tờ quan trọng vẫn để ở chỗ cũ trong nhà. "Nếu anh không tin hãy thử về nhà tìm đi", Lam nói.

Lam bày mưu để níu kéo Toàn? Mỹ Anh sẽ làm gì trước yêu cầu của Linh? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 43 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.