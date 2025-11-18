Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 44 lên sóng tối nay, 18/11, Minh (Gia Nghĩa) buồn bã hỏi Đăng (Doãn Quốc Đam) lý do vì sao anh và Mỹ Anh (Phương Oanh) ly hôn. Cậu bé nói không muốn hỏi mẹ vì sợ Mỹ Anh buồn. "Bố mẹ ly hôn là vì bố có lỗi. Bố xin lỗi nhiều rồi nhưng mẹ có quyền không tha thứ vì lỗi của bố lớn quá, đến bố còn chẳng tha thứ được", Đăng nói.

Ở diễn biến khác, Dũng (Đức Hiếu) lấy cớ mời Ngân (Việt Hoa) thử trà để có thể gặp cô lúc 10h tối. Ngân vô cùng khó chịu vì vừa về đến nhà lại bị Dũng gọi trở lại quán trong khi cả ngày có nhiều thời gian thì không thử. "Anh cố tình làm khổ tôi, cố tình gây khó dễ cho tôi đúng không?", Ngân hỏi. Khi Ngân giận dỗi bỏ về, Dũng vội vàng kéo tay cô lại và đề nghị: "Lỡ đến rồi, cô ở lại một tí đi!".

Trong khi đó, Mỹ Anh tâm sự với Lam (Quỳnh Kool) và Ngân: "Nhà chị bị như thế này lỗi không hoàn toàn ở chỗ Linh. Tất nhiên chị sẽ không tha thứ nhưng nhìn nhận một cách thẳng thắn, gia đình chị không thật sự hạnh phúc như bên ngoài mọi người vẫn thấy. Sau này chị mới nhận ra mọi người trong nhà đều cảm thấy mệt mỏi, áp lực, thậm chí cô đơn. Một ngôi nhà như thế thì vốn dĩ nó cũng mục rỗng rồi đúng không"?

Mỹ Anh có tha thứ cho Đăng? Ngân chính thức hẹn hò Dũng? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 43 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.