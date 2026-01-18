Đài RT ngày 17/1 đưa tin, ông Trump đã tuyên bố áp thuế 10% từ ngày 1/2 và tăng lên 25% từ tháng 6 đối với 8 nước thành viên NATO gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh cho tới khi Mỹ giành quyền kiểm soát đảo Greenland, vùng đất tự trị thuộc Đan Mạch.

Trong một động thái hiếm thấy, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chỉ trích mạnh mẽ hành động của chính quyền Trump, khẳng định sẽ nêu vấn đề trực tiếp với Washington.

"Việc áp thuế lên các đồng minh chỉ vì họ theo đuổi an ninh tập thể của NATO là hoàn toàn sai trái. An ninh Bắc Cực là vấn đề quan trọng đối với toàn bộ NATO và tất cả thành viên nên cùng nỗ lực để giải quyết các nguy cơ", ông Starmer nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh: "Những cảnh báo thuế quan là không thể chấp nhận và không phù hợp trong bối cảnh này. Nếu Washington thực sự làm vậy, châu Âu sẽ buộc phải phối hợp đáp trả".

Tàu chiến của Đan Mạch ở gần Greenland. Ảnh: NYT

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định Liên minh châu Âu (EU) đứng về phía Đan Mạch và Greenland với "sự đoàn kết hoàn toàn".

"Thuế quan sẽ làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương, đồng thời dẫn đến vòng xoáy nguy hiểm. Châu Âu sẽ tiếp tục đoàn kết, phối hợp với nhau để bảo vệ chủ quyền của mình", hai nhà lãnh đạo EU phát biểu.

Về phía Đan Mạch, Ngoại trưởng Lars Lokke Rasmussen đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước động thái của Mỹ, giải thích việc châu Âu tăng cường hiện diện quân sự ở Greenland chỉ nhằm mục đích "tăng cường an ninh Bắc Cực".

Trong khi đó, Kirill Dmitriev, đặc phái viên tổng thống Nga cho rằng châu Âu cần tránh làm Tổng thống Trump bất mãn và nên rút các binh lính đã được triển khai tới Greenland.

"Tôi nghĩ bà Von der Leyen không nên chọc giận Tổng thống Trump. Hãy rút lại lực lượng vừa được đưa tới Greenland. Tôi nghĩ Mỹ có thể tăng thuế thêm 1% cho mỗi binh lính châu Âu hiện diện ở hòn đảo này", ông Dmitriev bình luận.