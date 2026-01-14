Theo tạp chí Politico, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot hôm 14/1 đã thông báo về việc Paris sẽ mở lãnh sự quán tại Greenland vào ngày 6/2 theo kế hoạch định sẵn từ năm ngoái.

"Việc Pháp mở sứ quán ở Nuuk (thủ phủ của Greenland) là một tín hiệu chính trị. Chúng tôi cũng kêu gọi Mỹ ngừng gây áp lực lên hòn đảo và Đan Mạch. Việc công kích một nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không có ý nghĩa gì, thậm chí là đi ngược lại lợi ích của Mỹ. Hành động này rõ ràng phải chấm dứt", ông Barrot phát biểu.

Đảo Greenland thuộc Đan Mạch. Ảnh: NYT

Trong phiên điều trần tại Thượng viện Pháp vào tháng 11/2025, Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh rằng việc mở lãnh sự quán ở Greenland là một quyết định chiến lược, trong bối cảnh Mỹ bày tỏ tham vọng bành trướng tại Bắc Cực. Dự án này sẽ tiêu tốn khoảng 500.000 Euro và chính phủ Đan Mạch cũng sẽ hỗ trợ trong quá trình triển khai.

Ngoài Pháp, Canada cũng đang lên kế hoạch thiết lập một cơ quan ngoại giao tại Greenland trong những tuần tới. Tính tới hiện tại, Mỹ và Iceland là một trong số ít quốc gia đã có lãnh sự quán tại hòn đảo chiến lược này.

Theo nguồn tin của Politico, giới chức châu Âu đang ưu tiên cách tiếp cận mềm dẻo, tránh tranh cãi trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump về Greenland. Các phương án đang được Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc là tăng cường an ninh tại khu vực Bắc Cực trong khuôn khổ NATO, đồng thời nhượng bộ nhất định trước Washington về hợp tác trong khai thác khoáng sản tại hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch này.