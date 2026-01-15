Theo báo Guardian, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen và người đứng đầu cơ quan đối ngoại Greenland Vivian Motzfeldt ngày 14/1 đã có cuộc gặp trực tiếp với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Nhà Trắng.

Sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Rasmussen đánh giá quá trình thảo luận diễn ra "thẳng thắn và mang tính xây dựng", nhưng quan điểm của hai bên về Greenland "vẫn còn bất đồng cơ bản".

"Bất kỳ giải pháp nào trong tương lai cũng cần phải tôn trọng lằn ranh đỏ của Đan Mạch về chủ quyền lãnh thổ. Phía Mỹ đã nêu rõ quan điểm của mình về an ninh, nhưng chúng tôi có lập trường khác. Chúng tôi cho rằng rằng an ninh lâu dài vẫn có thể được đảm bảo trong khuôn khổ hiện tại", ông Rasmussen cho biết.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen và người đứng đầu cơ quan đối ngoại Greenland Vivian Motzfeldt. Ảnh: EPA

Ngoại trưởng Đan Mạch cũng phủ nhận những nguy cơ từ sự hiện diện của Trung Quốc và Nga tại Greenland, nhấn mạnh rằng vấn đề này sẽ không xảy ra trong 10 - 20 năm nữa. Bên cạnh đó, Mỹ và Đan Mạch đã thống nhất thành lập một nhóm làm việc cấp cao để bàn về phương án giải quyết những khác biệt.

Trong khi đó, bà Motzfeldt cho rằng Mỹ và Greenland cần duy trì quan hệ bình thường như trước đây. Quan chức này lưu ý hòn đảo đã làm rõ giới hạn của mình và việc tìm ra phương án đúng đắn vì lợi ích của tất cả các bên.

"Chúng ta là đồng minh, chúng ta là bạn bè. Greenland luôn hoan nghênh việc tăng cường hợp tác với Mỹ, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi muốn bị kiểm soát", bà Motzfeldt nói.

Khi được hỏi về cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Đan Mạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của Greenland với an ninh quốc gia. "Chúng tôi vẫn có quan hệ rất tốt với Đan Mạch. Nhưng nói thẳng thì họ không thể làm gì nếu Nga hoặc Trung Quốc muốn kiểm soát Greenland. Nhưng Mỹ thì khác và tôi không thể trông chờ vào việc Đan Mạch có thể tự bảo vệ mình", ông Trump bày tỏ.