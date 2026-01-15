Báo The Hill dẫn số liệu khảo sát do Đại học Quinnipiac công bố ngày 14/1 cho thấy có đến 86% người dân Mỹ được hỏi nói họ phản đối việc Washington sử dụng sức mạnh quân sự để thâu tóm hòn đảo tự trị Greenland của Đan Mạch. Chỉ 9% người tham gia khảo sát bày tỏ đồng tình về khả năng này.

Một khu vực ở đảo Greenland của Đan Mạch. Ảnh: National Geographic

Khi được hỏi về khả năng Mỹ mua lại Greenland, 55% người tham gia khảo sát đã phản đối trong khi 37% lên tiếng ủng hộ.

Theo The Hill, Đại học Quinnipiac đã thực hiện cuộc khảo sát trên trong khoảng thời gian từ ngày 8 - 12/1.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ lãnh đạo thứ 2 vào đầu năm ngoái, Tổng thống Mỹ Trump đã nhiều lần tuyên bố nước này cần Greenland vì lý do an ninh quốc gia. Thậm chí, ông Trump không loại trừ khả năng điều động quân đội để thâu tóm kiểm soát hòn đảo.

Các nhà lãnh đạo Đan Mạch cảnh báo nếu Mỹ quyết định tấn công quân sự vào Greenland, động thái đó đồng nghĩa với sự kết thúc của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).