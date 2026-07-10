Theo Times of Israel, giới chức Mỹ ngày 9/7 đã xác nhận việc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sẽ giám sát việc rút quân của Israel khỏi các "vùng thí điểm" tại miền nam Lebanon.

"Việc rút quân khỏi vùng thí điểm đầu tiên sẽ được thực hiện trong vài ngày tới. Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch cho việc rút quân khỏi các khu vực còn lại. CENTCOM sẽ phối hợp với cả Israel và Lebanon để tiến hành việc rút quân", một quan chức Mỹ cho biết.

Trên thực tế, thỏa thuận khung được Israel và Lebanon ký kết ở Washington hồi tháng trước yêu cầu Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) phải rút khỏi hai khu vực nhỏ ở miền nam Lebanon sau khi hạ tầng của Hezbollah tại đây được dỡ bỏ. Quân đội Lebanon sẽ tiếp quản các khu vực này sau khi lực lượng Israel rút đi.

Binh lính Israel tại miền nam Lebanon. Ảnh: IDF

Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận được ký kết 2 tuần, lực lượng Israel vẫn hiện diện tại các khu vực được chọn làm thí điểm. Trước tình hình này, Washington đã gây sức ép lên Tel Aviv để đẩy nhanh việc rút quân, qua đó thúc đẩy tiến trình đàm phán giữa Israel và Lebanon. Theo kế hoạch dự kiến, vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Lebanon sẽ được tổ chức vào tuần tới tại Rome (Italia).

"Cuộc họp tại Rome sẽ diễn ra theo hình thức khép kín, nhằm tạo điều kiện để chính phủ hai nước chuyển giao công việc cho các nhóm kỹ thuật, những bên sẽ xử lý toàn bộ các vấn đề được nêu trong thỏa thuận khung", nguồn tin của Times of Israel tiết lộ.

Theo Phủ Tổng thống Lebanon, Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michel Issa đã thông báo với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun rằng một phái đoàn quân sự Mỹ sẽ đến Beirut trong vài ngày tới để xác định cơ chế triển khai thỏa thuận trên thực địa. Trong khi đó, ông Aoun tiếp tục kêu gọi Mỹ gây sức ép buộc Israel chấm dứt hoạt động quân sự và tuân thủ đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận khung.