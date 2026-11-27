Thông qua hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, xã Khổng Lào đang đưa kiến thức phòng, chống mua bán người đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân nhận diện thủ đoạn và chủ động bảo vệ mình.

Xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là người Thái, bên cạnh đồng bào Mông. Với đặc thù địa bàn miền núi, việc đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, giúp đồng bào hiểu và biết cách bảo vệ quyền lợi của mình luôn được địa phương quan tâm.

Thông qua Nội dung số 2, Dự án 10 về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, xã Khổng Lào đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp. Trong đó, phòng, chống mua bán người là nội dung được chú trọng, nhằm giúp người dân nhận diện thủ đoạn, nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo.

Lợi dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi. Từ những lời mời chào “việc nhẹ, lương cao”, môi giới hôn nhân đến kết bạn qua mạng, hứa hẹn về một cuộc sống tốt đẹp nơi xa, các đối tượng tìm cách tạo lòng tin, từng bước lôi kéo nạn nhân.

Mua bán người là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền con người, quyền tự do và nhân phẩm của nạn nhân, bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh. Vì vậy, trang bị kiến thức pháp luật, giúp người dân nhận diện thủ đoạn và biết cách ứng phó trước những tình huống bất thường có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tuyên truyền phòng chống mua bán người cho đồng bào.

Tại Khổng Lào, nội dung phòng, chống mua bán người được lồng ghép trong các cuộc họp bản, sinh hoạt đoàn thể, hoạt động ngoại khóa và những buổi tuyên truyền trực tiếp. Chính quyền xã huy động công an, các tổ chức đoàn thể, trưởng bản, lực lượng an ninh ở cơ sở và nhà trường cùng tham gia, đưa thông tin đến gần hơn với người dân.

Ông Đỗ Văn Quynh, Chủ tịch UBND xã Khổng Lào cho biết, địa phương chú trọng xây dựng các tổ tuyên truyền pháp luật với sự phối hợp của công an, biên phòng và các lực lượng liên quan. Nội dung tuyên truyền cũng được đổi mới thông qua chuyển đổi số, các chương trình, phóng sự nhằm giúp người dân dễ tiếp cận và nhận diện nguy cơ.

Ở góc độ thực thi pháp luật, Công an xã Khổng Lào chủ động nắm địa bàn, tình hình dân cư, rà soát các trường hợp có nguy cơ; phối hợp với Đoàn Thanh niên, tổ an ninh bản và chính quyền cơ sở tuyên truyền về thủ đoạn mua bán người, nhất là trên không gian mạng.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó trưởng Công an xã Khổng Lào chia sẻ, cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động phát hiện, đấu tranh với các đối tượng có liên quan đến hoạt động mua bán người.

Sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng chức năng và các đoàn thể giúp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thường xuyên, rộng khắp. Qua đó, kiến thức pháp luật không chỉ đến với người dân trong các hội nghị mà còn được lan tỏa thông qua những người gần dân, hiểu địa bàn và có khả năng nắm bắt kịp thời những biểu hiện bất thường tại cộng đồng.

Phụ nữ, trẻ em chủ động phòng tránh “bẫy” mua bán người

Phụ nữ và trẻ em là những nhóm cần được đặc biệt quan tâm trong công tác phòng, chống mua bán người. Tại Khổng Lào, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát huy vai trò tập hợp, kết nối hội viên, phối hợp với công an và các ban, ngành, đoàn thể đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với phụ nữ và các gia đình.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, cán bộ hội thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của hội viên, qua đó kịp thời phát hiện những trường hợp có nguy cơ bị lôi kéo, dụ dỗ để phối hợp hỗ trợ, bảo vệ.

Các buổi sinh hoạt chi hội, họp bản trở thành kênh tuyên truyền thiết thực. Tại đây, người dân được hướng dẫn nhận diện những lời mời chào bất thường, cảnh giác với người lạ trên mạng xã hội, không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân và cần kiểm chứng kỹ thông tin trước khi quyết định đi làm ăn xa hoặc kết nối với người không quen biết.

Thông tin phòng, chống mua bán người cũng được chia sẻ qua các nền tảng như Facebook, Zalo, giúp người dân có thêm kênh tiếp cận kiến thức, nhất là những cảnh báo liên quan đến thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Một người dân trong xã cho biết, thông qua các buổi tuyên truyền trực tiếp và thông tin trên mạng xã hội, người dân hiểu rõ hơn về cách phòng, chống mua bán người. Những lời mời “việc nhẹ, lương cao”, những thông tin chưa được kiểm chứng hay lời rủ rê đi làm ăn xa của người không quen biết đều cần được cảnh giác.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức pháp luật, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn lực phát triển kinh tế cũng là giải pháp có ý nghĩa trong phòng ngừa mua bán người. Khi đời sống từng bước được cải thiện, người dân có thêm cơ hội việc làm, sinh kế và lựa chọn phù hợp, nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng hoàn cảnh để dụ dỗ, lôi kéo cũng được hạn chế.

Từ những buổi tuyên truyền tại bản, hoạt động của các tổ chức đoàn thể đến sự chủ động của lực lượng chức năng, công tác phòng, chống mua bán người đang được triển khai theo hướng gần dân, sát cơ sở, qua đó không chỉ giúp đồng bào DTTS hiểu và chấp hành quy định mà còn nâng cao khả năng tự bảo vệ, góp phần xây dựng bản làng an toàn, ổn định.