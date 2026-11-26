Ông Nguyễn Văn Hậu, quản lý chương trình Plan vùng Lai Châu nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng là giúp phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số có đủ năng lực, thông tin và sự tự tin để lựa chọn con đường phát triển phù hợp.

Nâng cao khả năng tiếp cận cơ hội việc làm cho thanh niên, phụ nữ

Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, với 20 dân tộc cùng sinh sống. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 85% dân số toàn tỉnh Lai Châu, trong đó dân tộc Mông chiếm khoảng 25,63%.

Theo đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lai Châu, thời gian qua, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ nhà ở, đất ở và đất sản xuất đã được các cấp chính quyền quan tâm triển khai, qua đó đã góp phần cải thiện điều kiện sinh kế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Song song đó, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cũng được tỉnh Lai Châu chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm quyền tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân.

Cũng theo thông tin từ Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lai Châu, giai đoạn từ năm 2023 đến nay, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó có lao động người dân tộc thiểu số đã được triển khai gắn với nhu cầu thực tế và thế mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp của địa phương.

Thống kê cho thấy, hằng năm tỉnh Lai Châu giải quyết việc làm cho 10.000 lao động, đào tạo nghề cho 4.700 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,5%, trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 32%.

Ở góc độ của một tổ chức đã và đang đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ông Nguyễn Văn Hậu, quản lý chương trình Plan vùng Lai Châu cũng thống nhất rằng, để giảm nghèo bền vững, chính sách của Nhà nước đã chú trọng đến việc tạo việc làm, đào tạo nghề và phát triển sinh kế tại chỗ cho phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số.

Nhiều thanh niên và phụ nữ dân tộc thiểu số đã được hỗ trợ tham gia các khóa học nghề ngắn hạn như làm bánh, pha chế, may.

Ông Nguyễn Văn Hậu nhấn mạnh: “Điều quan trọng trong phát triển sinh kế cho phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số không chỉ là hỗ trợ họ cây trồng, vật nuôi hay một khóa học nghề, mà là giúp họ có kiến thức, kỹ năng, khả năng tiếp cận cơ hội và sự tự tin để chủ động lựa chọn con đường phát triển của mình”.

Cũng trong trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Nguyễn Văn Hậu thông tin: Tại Lai Châu, Plan International đã hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người dân, như trồng ổi Ruby, chanh leo; làm chuối sấy; nuôi gà đen và dê sinh sản. Đồng thời, tổ chức các khóa đào tạo nghề ngắn hạn như may, làm tóc, spa, pha chế và chế biến thực phẩm.

“Chúng tôi không áp dụng một mô hình chung cho tất cả các địa bàn, mà cố gắng xem xét điều kiện sản xuất, thế mạnh địa phương, khả năng tham gia của người dân, nhu cầu thị trường và triển vọng tạo thu nhập để lựa chọn hướng hỗ trợ phù hợp”, ông Nguyễn Văn Hậu chia sẻ.

Mở rộng cơ hội lựa chọn việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số

Một dẫn chứng khá rõ nét về hiệu quả kinh tế của các mô hình hỗ trợ sinh kế cho thanh niên và phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu là kết quả dự án “Nâng cao quyền năng kinh tế cho thanh niên tại tỉnh Lai Châu” do MetLife tài trợ thông qua Plan International. Dự án đã hỗ trợ 30 thanh niên dân tộc thiểu số, trong đó có 50% là nữ, triển khai mô hình sinh kế trồng chanh leo tím thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Dào San.

Kết quả đánh giá dự án “Nâng cao quyền năng kinh tế cho thanh niên tại tỉnh Lai Châu” cho thấy mô hình trồng chanh leo theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp trồng xen nghệ, có hiệu quả kinh tế cao hơn so với phương thức canh tác sử dụng vật tư hóa học.

Theo tính toán trên 1 ha, lợi nhuận ròng sau khi tính công lao động đạt khoảng 165 triệu đồng, so với gần 147 triệu đồng ở phương thức canh tác thông thường, tăng khoảng 18 triệu đồng/ha. Hiệu quả này đến từ việc giảm chi phí đầu vào và tận dụng thêm nguồn thu từ cây trồng xen, chứ không chỉ phụ thuộc vào một loại cây trồng duy nhất.

Đặc biệt, những thay đổi không chỉ thể hiện qua các con số tính toán trên diện tích sản xuất. Một hộ thanh niên tại bản Xì Phài chia sẻ thu nhập từ trồng chanh leo có thể cao gấp khoảng 10 lần so với trồng sắn truyền thống; có hộ đã thu về khoảng 7 triệu đồng từ 10% sản lượng của vụ thu hoạch đầu tiên.

Một trường hợp khác tại bản Dền Thàng B, trước đây người chồng đi làm xa tại Hải Phòng và chỉ gửi về gia đình khoảng 1–2 triệu đồng mỗi tháng, nay đã có thể trở về quê cùng vợ phát triển vườn chanh leo. Những câu chuyện này cho thấy sinh kế tại chỗ, nếu được lựa chọn phù hợp và hiệu quả về mặt kinh tế, hoàn toàn có thể tạo ra những lựa chọn mới cho thanh niên và gia đình.

Nhận định di cư lao động không phải lúc nào cũng là lựa chọn tiêu cực, bởi di cư có thể giúp người lao động cải thiện thu nhập và tích lũy kinh nghiệm, đại diện Plan vùng Lai Châu nêu quan điểm: “Điều chúng tôi quan tâm là làm thế nào để các em có đủ thông tin, kỹ năng và sự chuẩn bị để đưa ra lựa chọn an toàn, đồng thời không bị buộc phải rời quê hương chỉ vì thiếu cơ hội. Các mô hình sinh kế tại địa phương có thể góp phần mở rộng những lựa chọn đó”.

Về định hướng thời gian tới, quản lý Plan vùng Lai Châu cho hay: “Chúng tôi mong muốn tiếp tục kết nối đào tạo nghề với thông tin thị trường lao động, tư vấn việc làm, kiến thức về hợp đồng lao động, kỹ năng tài chính và nhận diện các nguy cơ từ môi giới, tuyển dụng không an toàn.

Mục tiêu cuối cùng là giúp thanh niên, dù lựa chọn làm việc tại quê nhà hay đi làm ở nơi khác, đều có đủ năng lực, thông tin và sự tự tin để lựa chọn con đường phù hợp, an toàn và có triển vọng cho tương lai”.