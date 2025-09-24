Ngày 24/9, Google cho biết vừa bổ sung gói AI Plus tại thị trường Việt Nam, cho phép người dùng truy cập mô hình Gemini 2.5 Pro mạnh nhất và tính năng Deep Research trên mô hình 2.5 Pro. Ngoài ra, có thể tạo video (số lượng giới hạn) bằng Veo 3 Fast.

Với những người làm phim chuyên nghiệp, Google AI Plus cung cấp quyền truy cập công cụ AI của Google để tạo cảnh quay và video điện ảnh với Veo 3 trong Flow và Whisk. Mỗi tháng, người dùng được cấp 200 tín dụng AI để dùng trên cả Flow và Whisk.

Ba gói Google AI trả phí đang cung cấp tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Người dùng Google AI Plus cũng được sử dụng NotebookLM, trợ lý AI hỗ trợ nghiên cứu và viết nội dung, với số lượng bản tổng quan bằng âm thanh, sổ ghi chú và số nguồn/sổ ghi chú nhiều hơn; tùy chỉnh phong cách và giọng điệu cho sổ ghi chú; chia sẻ và số liệu phân tích bổ sung.

Bên cạnh đó, Google AI Plus tích hợp Gemini trong Gmail, Tài liệu và nhiều sản phẩm khác trong hệ sinh thái Google. Người dùng có tổng bộ nhớ 200GB dùng chung cho Photos, Drive và Gmail, chia sẻ cho tối đa 5 người.

Như vậy, tại Việt Nam, Google đang cung cấp ba gói AI khác nhau dành cho người dùng, bao gồm Google AI Plus, Google AI Pro và Google AI Ultra. Trong đó, AI Plus là gói rẻ nhất, giá 122.000 đồng/tháng, giảm 50% cho 6 tháng đầu tiên, còn 61.000 đồng/tháng. AI Ultra cao cấp nhất, giá 3.000.000 đồng/tháng cho 3 tháng với 30TB dung lượng và hạn mức cao nhất khi sử dụng các công cụ AI của Google như Veo 3, Flow và Whisk.

Gói Google AI Plus có giá rẻ gần một nửa so với gói ChatGPT trả phí rẻ nhất cho người dùng cá nhân của OpenAI. Gói ChatGPT Plus hiện có giá 20 USD/tháng (hơn 500.000 đồng), cho phép truy cập GPT-5 mạnh nhất, truy cập giới hạn chức năng tạo video Sora. Gói ChatGPT Pro đắt nhất giá 200 USD/tháng (hơn 5 triệu đồng), cho phép truy cập GPT-5 pro, mô hình sử dụng nhiều tài nguyên tính toán hơn để mang lại câu trả lời tối ưu nhất cho những câu hỏi khó nhất.