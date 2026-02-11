Dữ liệu mới nhất về xu hướng tìm kiếm Tết 2026 trên Google cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong tâm lý tiêu dùng của người Việt. Thay vì đợi đến "tháng củ mật", các truy vấn liên quan đến chuẩn bị Tết Bính Ngọ đã bắt đầu tăng mạnh từ khoảng 3 tháng trước kỳ nghỉ.

Khác với các năm trước khi nhu cầu tìm kiếm thường chỉ bùng nổ trong vòng 1-2 tháng, năm nay người dùng chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch tổng thể. Ngay từ giai đoạn này, các từ khóa mang tính định hướng như "lịch nghỉ Tết 2026" hay "mùng 1 Tết 2026 vào ngày nào" đã chiếm ưu thế.

Các từ khóa được tìm kiếm nhiều trên Google dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Google

Đáng chú ý, nhu cầu di chuyển được ưu tiên hàng đầu. Các từ khóa như "vé máy bay Tết 2026" cho thấy người dân đang tìm cách chốt lịch trình sớm để tránh tình trạng giá vé cao điểm hoặc hết chỗ.

Bước sang giai đoạn 2 tháng trước Tết, luồng tìm kiếm chuyển dịch sang tiêu dùng và lối sống, chiếm khoảng 28% tổng lượng truy vấn. Đây là lúc các từ khóa về "trang trí Tết", "quà tặng" hay "thưởng Tết 2026" bắt đầu dẫn đầu xu hướng.

Một điểm mới trong báo cáo năm nay là sự tham gia sâu của công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình chuẩn bị Tết. Đặc biệt, thế hệ Gen Z và Millennials đang sử dụng AI để tìm hiểu các giá trị văn hóa vốn thường được truyền miệng qua các thế hệ.

Chế độ AI trên Google Tìm kiếm cho phép người dùng hỏi các câu hỏi phức tạp hơn. Ảnh: Google

Thay vì chỉ tìm kiếm thông tin chung chung, người dùng hiện nay đã có thể đặt những câu hỏi mang tính cá nhân hóa cao cho "chế độ AI" của Google. Chẳng hạn, yêu cầu AI lên lịch trình chi tiết 4 ngày tại Đà Lạt kèm dự toán ngân sách cho nhóm 4 người; tải ảnh mâm ngũ quả lên để AI kiểm tra việc bày trí đã đúng phong tục miền Bắc hay chưa; tìm kiếm các mẫu áo dài tương tự qua hình ảnh và hỏi về đặc điểm chất liệu vải trước khi mua.

Theo ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, người Việt đang chuẩn bị Tết một cách chủ động và có kế hoạch hơn. Chế độ AI không còn là công nghệ thử nghiệm mà đã trở thành trợ lý thực tế, giúp người dùng xử lý các nhu cầu phức tạp để có thêm thời gian cho gia đình.

Dù công cụ hỗ trợ ngày càng hiện đại, báo cáo của Google vẫn cho thấy các giá trị cốt lõi không thay đổi. Những tìm kiếm mang tính hoài niệm như "thơ Tết", "chữ thư pháp" vẫn song hành cùng các trào lưu mới như "nail Tết" hay "tháp bia Tết".

Bên cạnh Google Tìm kiếm, các công cụ như Gemini cũng được tận dụng để soạn lời chúc Tết cá nhân hóa hoặc quản lý ngân sách gia đình. Sự kết hợp giữa dữ liệu và công nghệ đang giúp giảm bớt áp lực "chuẩn bị Tết", biến quá trình này từ một gánh nặng công việc thành trải nghiệm tận hưởng sớm cho nhiều gia đình Việt.