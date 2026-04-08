Sự kiện GrabX 2026 đang diễn ra tại Jakarta (Indonesia) đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của Grab khi hãng công nghệ này công bố loạt sản phẩm mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hướng đến việc tái định vị mình như một “trợ lý thông minh” phục vụ đời sống hàng ngày của người dùng Đông Nam Á.

Từ siêu ứng dụng đến “trợ lý thông minh”

Theo công bố tại sự kiện vào sáng 8/4, Grab giới thiệu 13 trải nghiệm mới dựa trên AI, tập trung vào ba trụ cột chính gồm khám phá địa phương, du lịch liền mạch và tăng cường năng lực kinh doanh. Điểm chung của các sản phẩm này là khả năng học hỏi hành vi, dự đoán nhu cầu và tự động hóa các tác vụ vốn trước đây cần thao tác thủ công.

Ông Philipp Kandal, Giám đốc Sản phẩm của Tập đoàn Grab nhấn mạnh, AI sẽ đảm nhận những phần việc phức tạp nhất, từ đó giúp người dùng và đối tác tiết kiệm thời gian, giảm áp lực trong các quyết định thường nhật. Thay vì chỉ là nền tảng trung gian, Grab muốn trở thành một lớp "intelligence layer" – nơi tổng hợp dữ liệu và chuyển hóa thành hành động hữu ích.

Ông Philipp Kandal giới thiệu 13 trải nghiệm mới ứng dụng AI trong sự kiện GrabX 2026. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ở góc độ người dùng, các tính năng mới cho thấy Grab đang tiến gần hơn đến mô hình trợ lý cá nhân số. Chẳng hạn, tính năng Group Ride cho phép nhiều người đặt chung một chuyến xe, tự động tối ưu lộ trình và chia chi phí.

Trong khi đó, Grab More giải quyết bài toán đặt đồ ăn từ nhiều nhà hàng gần nhau trong một đơn hàng duy nhất, một nhu cầu phổ biến nhưng trước đây khó thực hiện, giúp tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

Đáng chú ý, Grab AI Assistant đóng vai trò như một "bộ não trung tâm", có thể hiểu ngữ cảnh, sở thích để đưa ra gợi ý phù hợp. Người dùng có thể lên kế hoạch cho một bữa tiệc, tìm nhà hàng, đặt món hay thậm chí mua sắm chỉ thông qua một cuộc hội thoại.

Mở rộng trải nghiệm, giữ chân đối tác và người dùng

Một trong những điểm nhấn quan trọng là việc nâng cấp nền tảng bản đồ với GrabMaps. Không chỉ dừng lại ở điều hướng, hệ thống này tích hợp dữ liệu thời gian thực, dự đoán hành trình, so sánh chi phí giữa các phương thức di chuyển và thậm chí hỗ trợ điều hướng trong không gian nhỏ như trung tâm thương mại, khu mua sắm.

Ở mảng tài chính, tính năng Cash Loan mở ra khả năng tiếp cận tín dụng cho nhóm người dùng chưa có lịch sử tài chính. Với sự hỗ trợ của AI trong đánh giá rủi ro, quá trình phê duyệt được rút ngắn xuống chỉ còn vài giây, không cần giấy tờ phức tạp.

Trong lĩnh vực du lịch, Grab cũng cho thấy tham vọng "ôm trọn hành trình" của người dùng. Các tính năng như Personalised Travel Experience (cá nhân hoá trải nghiệm du lịch) hay GrabStays giúp kết nối toàn bộ trải nghiệm từ đặt phòng, di chuyển đến khám phá địa phương trong một nền tảng duy nhất.

Còn Discover by Grab khai thác nội dung do cộng đồng tạo ra, kết hợp AI để cá nhân hóa gợi ý ẩm thực và trải nghiệm. Đây là hướng đi tương đồng với các nền tảng mạng xã hội, nhưng được tích hợp trực tiếp vào hệ sinh thái dịch vụ.

Grab đang cung cấp dịch vụ tại hơn 800 thành phố thuộc 8 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Ảnh minh hoạ

Song song với việc nâng cao trải nghiệm người dùng, Grab cũng đầu tư mạnh vào các công cụ dành cho đối tác tài xế và thương nhân, nhóm đóng vai trò then chốt trong hệ sinh thái.

Các giải pháp như Virtual Store Manager sử dụng thị giác máy tính để biến hệ thống camera thành công cụ quản lý vận hành, theo dõi lưu lượng khách, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và tối ưu hiệu suất. Trong khi đó, Cloud Printer giúp tự động hóa quy trình xử lý đơn hàng trong bếp, giảm sai sót và tăng tốc độ phục vụ.

Ở phía tài xế, Driver AI Assistant được thiết kế như một “trợ lý đồng hành”, cung cấp thông tin thời gian thực, tư vấn chiến lược hoạt động và tối ưu thu nhập. Điều này không chỉ cải thiện hiệu quả làm việc mà còn giúp Grab giữ chân lực lượng tài xế trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng gay gắt.

Tham vọng tái định vị tại Đông Nam Á

Việc đồng loạt ra mắt các sản phẩm AI tại sự kiện GrabX 2026 cho thấy Grab đang bước vào giai đoạn tái định vị chiến lược. Nếu trước đây hãng tập trung vào mở rộng quy mô và độ phủ, thì hiện tại trọng tâm chuyển sang tối ưu trải nghiệm và gia tăng giá trị trên mỗi người dùng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường Đông Nam Á đã bước qua giai đoạn tăng trưởng nóng, buộc các nền tảng phải tìm kiếm động lực mới. Trong đó, AI với khả năng cá nhân hóa và tự động hóa, trở thành “đòn bẩy” quan trọng để nâng cao hiệu quả vận hành và tạo khác biệt.

Tuy nhiên, thách thức không nhỏ nằm ở việc triển khai đồng bộ các công nghệ này trên nhiều thị trường với đặc thù khác nhau. Ngoài ra, vấn đề dữ liệu, quyền riêng tư và sự chấp nhận của người dùng cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của chiến lược này.

Dẫu vậy, với nền tảng dữ liệu lớn được tích lũy từ hàng tỷ chuyến xe và đơn hàng, Grab đang sở hữu lợi thế đáng kể trong cuộc đua AI tại khu vực. Nếu tận dụng tốt, hãng có thể không chỉ giữ vững vị thế mà còn định hình lại cách người dùng Đông Nam Á tương tác với các dịch vụ số trong tương lai.