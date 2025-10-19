Trận cầu tâm điểm ở vòng 7 Serie A 2025/26 được giới chuyên môn ví von như một “thí nghiệm bóng đá”, khi đội có hàng công mạnh nhất chạm trán đội có hàng thủ vững nhất.

AS Roma chắc chắn của HLV Gasperini đối đầu Inter Milan đang tìm thấy sự ổn định với Cristian Chivu. Cả hai đều có thêm động lực chiến đấu: Napoli thất bại trên sân Torino.

Bonny hóa người hùng của Inter. Ảnh: Lega Serie A

Gasperini bố trí Dybala đá trung phong, với Soule và Pellegrini hỗ trợ ngay phía sau. Trong khi đó, với việc Marcus Thuram chấn thương, Chivu đặt niềm tin vào tài năng trẻ Bonny bên cạnh Lautaro Martinez.

Trận đấu hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Roma tấn công trước, khi Wesley băng xuống đối mặt thủ môn Sommer, buộc Lautaro phải lùi về phạm lỗi và nhận thẻ vàng.

Tuy nhiên, chỉ đến phút thứ 6, Chivu đã có lý do để mỉm cười: lựa chọn Bonny của ông tỏ ra chính xác.

Barella chuyền dài từ sân nhà, Bonny phá bẫy việt vị ở khu vực giữa sân, một mình thoát xuống xâm nhập vòng cấm trước khi tung cú sút vào góc gần đánh bại thủ môn Svilar.

Điều đó không có nghĩa Roma chỉ biết chịu trận. Pellegrini đáp trả bằng cú dứt điểm từ xa, rồi Cristante cũng thử vận may với một pha đánh đầu. Dù vậy, không điều gì làm Inter nao núng.

Dù sút cầu môn khá nhiều trong hiệp một, đội bóng áo bã trầu vẫn không thể tìm thấy mành lưới của Sommer. Dybala thi đấu mờ nhạt.

Hiệp hai diễn ra với nhịp độ cao và nhiều cơ hội hơn. Phút 50, Bonny có cơ hội nhưng dứt điểm không thành công. Dybala đáp trả, với cú sút phạt kỹ thuật bị Sommer phản xạ xuất thần cứu thua cho Inter.

Dybala không hiệu quả. Ảnh: Lega Serie A

Ít phút sau, Dovbyk cũng bỏ lỡ cơ hội đánh đầu đáng tiếc để gỡ hòa cho chủ nhà, khi Sommer đã rời khung gỗ.

Cân nhắc lực lượng cho các trận sắp tới, đặc biệt là Champions League và đại chiến với Napoli vào tuần sau, Chivu rút Calhanoglu và Lautaro ra nghỉ, tung Frattesi và Pio Esposito vào sân.

Sự ăn ý giữa Esposito và Bonny nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 67, tiền đạo người Ý có đường chuyền thuận lợi, nhưng cầu thủ người Pháp quá vội vàng, sút bóng vọt xà ngang trong tiếc nuối.

Trong thế phòng ngự chắc chắn, Inter suýt nhân đôi cách biệt khi cú đá từ gần chấm 11 mét của Mkhitaryan dội cột dọc.

Chiến thắng quan trọng giúp Inter có cùng 15 điểm với Napoli và Roma, nhưng chiếm ngôi đầu Serie A nhờ chỉ số phụ. Milan có thể vượt lên nếu thắng Fiorentina tại San Siro (1h45 ngày 20/10).

Ghi bàn: Bonny 6'.