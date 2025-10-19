Với lợi thế sân nhà cùng tinh thần hưng phấn, Bayern Munich nhanh chóng áp đặt thế trận trước Dortmund trong trận “Siêu kinh điển nước Đức”.

Đội bóng của HLV Vincent Kompany kiểm soát bóng tới 74% và tung ra 11 pha dứt điểm chỉ trong hiệp một, trong khi Dortmund không có nổi cú sút nào.

Kane vẫn không ngừng ghi bàn, còn Olise có pha chớp thời cơ cực nhanh - Ảnh: FCBM

Sức ép khủng khiếp đó sớm mang lại kết quả ở phút 22, khi Joshua Kimmich thực hiện quả phạt góc chuẩn xác để Harry Kane bật cao đánh đầu mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng này nâng tổng số pha lập công của Kane lên con số 22 chỉ sau 11 trận cho Bayern và tuyển Anh - con số ấn tượng thể hiện phong độ “hủy diệt” của chân sút người Anh.

Bước sang hiệp hai, Dortmund dồn toàn lực tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi cơ hội vẫn còn bỏ lỡ, họ lại phải nhận bàn thua cay đắng ở phút 78. Trong một tình huống lộn xộn, Jobe Bellingham lúng túng phá bóng trúng chân Michael Olise khiến bóng bay thẳng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Bayern.

Dortmund chỉ kịp ghi bàn danh dự ở phút 85 do công của Julian Brandt. Chung cuộc, Bayern Munich giành chiến thắng 2-1, qua đó củng cố ngôi đầu bảng Bundesliga với 21 điểm sau 7 vòng. Trong khi đó, Dortmund tụt xuống vị trí thứ 4 với 14 điểm, đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Ghi bàn

Bayern: Kane (22'), Olise (78')

Dortmund: Brandt (85')

Đội hình thi đấu

Bayern Munich: Neuer, Laimer, Tah, Upamecano, Boey, Kimmich, Pavlovic, Diaz, Kane, Olise, Jackson

Dortmund: Kobel, Sule, Schlotterbeck, Anton, Svensson, Nmecha, Gross, Ryerson, Adeyemi, Sabitzer, Guirassy