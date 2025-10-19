Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 7

19/10

18:00

PVF-CAND - Đông Á Thanh Hóa

FPT Play, TV360+9

19/10

18:00

Hải Phòng - Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, TV360+10

19/10

19:15

CA TP. Hồ Chí Minh - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play, VTV5, HTV thể thao, MyTV, SCTV, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 8

19/10
20:00

 Tottenham - Aston Villa

K+ SPORT 1

19/10
22:30

 Liverpool - Manchester Utd

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 9

19/10
19:00

 Elche - Ath.Bilbao

SCTV 17

19/10
21:15

 Celta Vigo - Real Sociedad

SCTV 17

19/10
23:30

 Levante - Rayo Vallecano

SCTV 17

20/10
02:00

 Getafe - Real Madrid

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 7

19/10
17:30

 Como - Juventus

ON FOOTBALL

19/10
20:00

 Cagliari - Bologna

ON FOOTBALL

 Genoa - Parma

ON SPORTS +

19/10
23:00

 Atalanta - Lazio

ON FOOTBALL

20/10
01:45

 AC Milan - Fiorentina

ON SPORTS NEWS

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 7

19/10
20:30

 Freiburg - Frankfurt

TV 360

19/10
23:30

 St. Pauli - Hoffenheim

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 8

19/10
20:00

 Lens - Paris

ON SPORTS NEWS

19/10
22:15

 Lorient - Brestois

ON SPORTS

 Rennes - AJ Auxerre

ON SPORTS NEWS

 Toulouse - Metz

ON SPORTS +

20/10
01:45

 Nantes - Lille

ON SPORTS NEWS

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 7

18/10

18:00

Sông Lam Nghệ An 1-1 Công an Hà Nội

FPT Play, TV360+9

18/10

18:00

Thép Xanh Nam Định 1-2 Becamex TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV Thể thao , MyTV, TV360, SCTV

18/10

19:15

Hà Nội FC 1-2 Ninh Bình

FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

HẠNG NHẤT QG 2025/26 – VÒNG 4

18/10

16:00

Long An 1-2 Trường Tươi Đồng Nai

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, SCTV, TV360

18/10

17:00

Quảng Ninh 0-1 Khatoco Khánh Hòa

FPT Play, TV360+10

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 8

18/10

18:30

Nottingham Forest 0-3 Chelsea

K+ SPORT 1

18/10

21:00

Brighton 2-1 Newcastle

K+ SPORT 2

Manchester City 2-0 Everton

K+ SPORT 1

Burnley 2-0 Leeds

K+LIFE

Crystal Palace 3-3 Bournemouth

K+ACTION

Sunderland 2-0 Wolverhampton

K+Live 1

18/10

23:30

Fulham 0-1 Arsenal

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 9

18/10

19:00

Sevilla 1-3 Mallorca

SCTV 17

18/10

21:15

Barcelona 2-1 Girona

SCTV 17

18/10

23:30

Villarreal 2-2 Real Betis

SCTV 17

19/10

02:00

Atletico Madrid 1-0 Osasuna

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 7

18/10

20:00

Lecce 0-0 Sassuolo

ON FOOTBALL

Pisa 0-0 Verona

ON SPORTS +

18/10

23:00

Torino 1-0 Napoli

ON FOOTBALL

19/10

01:45

Roma 0-1 Inter Milan

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 7

18/10

20:30

Heidenheim 2-2 Werder Bremen

TV 360

Koln 1-1 Augsburg

TV 360

Mainz 3-4 Leverkusen

TV 360

RB Leipzig 2-1 Hamburg

TV 360

Wolfsburg 0-3 Stuttgart

TV 360

18/10

23:30

Bayern Munich 2-1 Dortmund

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 8

18/10

22:00

Nice 3-1 Lyon

ON SPORTS NEWS

19/10

00:00

Angers 1-1 Monaco

ON SPORTS NEWS

19/10

02:05

Marseille 6-2 Le Havre

ON SPORTS NEWS

SAUDI PRO LEAGUE 2025/26 - VÒNG 5

19/10

01:00

Al Nassr 5-1 Al-Fateh

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025

19/10

05:00

Nashville 2-5 Inter Miami