Đội chủ nhà Nashville nhập cuộc đầy hứng khởi, Walker Zimmerman suýt mở tỷ số với cú đánh đầu cận thành ở phút thứ 7. Sam Surridge và Alex Muyl cũng liên tục đe dọa khung thành của Inter Miami, song thủ môn Rocco Rios Novo chơi xuất sắc.

Trong thế trận lép vế, Inter Miami bất ngờ vượt lên ở phút 34 nhờ pha dứt điểm chân trái sở trường từ ngoài vòng cấm của Lionel Messi, sau đường kiến tạo của Jordi Alba.

Messi có trận đấu chói sáng - Ảnh: IM

Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài khi Sam Surridge gỡ hòa 1-1 ở phút 43, trước khi Jacob Shaffelburg giúp Nashville vươn lên dẫn 2-1 ngay trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Inter Miami vùng lên mạnh mẽ. Phút 62, Messi gỡ hòa 2-2 từ chấm phạt đền sau khi Najar để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Chỉ năm phút sau, Baltasar Rodriguez tận dụng cơ hội cận thành để đưa đội khách vượt lên 3-2.

Đến phút 81, Messi hoàn tất cú hat-trick bằng pha cứa lòng tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên 4-2. Ở những phút cuối, siêu sao người Argentina tiếp tục in dấu giày với đường kiến tạo giúp Telasco Segovia ấn định chiến thắng 5-2.

Inter Miami kết thúc mùa giải Regular season MLS 2025 với vị trí thứ 3 tại bảng xếp hạng miền Đông. Họ bằng điểm Cincinnati nhưng kém hơn về chỉ số phụ. Philadelphia Union giành ngôi vô địch. Miami cũng giành vé dự MLS Cup 2025.

Bàn thắng

Nashville: Surridge (43'), Shaffelburg (45'+6')

Inter Miami: Messi (34', 63'-pen, 81'), Baltasar Rodríguez (67'), Segovia (90'+1')

Đội hình thi đấu

Nashville: Joe Willis, Andy Nájar, Jack Maher, Walker Zimmerman, Daniel Lovitz, Alex Muyl (Bauer 73'), Edvard Tagseth (Acosta 88'), Patrick Yazbek (Brugman 73'), Jacob Shaffelburg (Boyd 56'), Hany Mukhtar (Bunbury 88'), Sam Surridge

Inter Miami: Rocco Ríos Novo, Marcelo Weigandt (Fray 64'), Gonzalo Luján (Segovia 64'), Maximiliano Falcón, Jordi Alba, Busquets, De Paul (Aviles 83'), Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez (Bright 73'), Lionel Messi, Luis Suarez