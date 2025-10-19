Al Nassr có màn trình diễn thăng hoa khi đè bẹp Al Fateh 5-1, trong ngày hàng công bùng nổ rực rỡ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà dồn ép đối thủ bằng những pha tấn công tốc độ cao của bộ tứ Felix - Coman - Ronaldo - Mane.

Ronaldo cởi áo ăn mừng bàn thắng thứ 949 trong sự nghiệp - Ảnh: Al Nassr

Phút 13, Sadio Mane chuyền ngang tinh tế để Felix tung cú sút xa đẹp mắt mở tỷ số 1-0. Dù có thêm cơ hội nhân đôi cách biệt, bàn thắng thứ hai của Felix bị từ chối vì Ronaldo việt vị.

Sang hiệp hai, Al Fateh bất ngờ gỡ hòa 1-1 nhờ pha đá bồi của Toko Ekambi. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Ronaldo sửa sai khi tung cú sút xa như búa bổ ở phút 60, đưa Al Nassr vươn lên 2-1. Đây cũng là bàn thắng thứ 949 trong sự nghiệp của chân sút 40 tuổi người Bồ Đào Nha.

Felix chói sáng với cú hat-trick - Ảnh: Al Nassr

Từ đó, cơn mưa bàn thắng bắt đầu: Felix hoàn tất cú đúp ở phút 68, Coman ghi bàn thứ tư, rồi Felix khép lại ngày thi đấu rực sáng với cú hat-trick thứ hai của mùa giải.

Thắng đậm 5-1, Al Nassr của HLV Jorge Jesus tiếp tục thống trị bảng xếp hạng Saudi Pro League 2025/26 với 15 điểm tuyệt đối sau 5 vòng đấu.

Ghi bàn

Al Nassr: Felix (13', 60', 79'), Ronaldo (60'), Coman (75')

Al Fateh: Bendebka (54')

Đội hình thi đấu

Al Nassr: Al Aqidi, AL Ghannam, Simakan, Martinez, Boushal, Coman, Brozovic, Mane, Angelo, Felix, Ronaldo

Al Fateh: Al Bukhari, Saadane, Darisi, Oliveira Fernandes, Baattia, Bendebka, Yossouf, Qasheesh, Batna, Vargas, Toko