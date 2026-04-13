Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong đào tạo và nghiên cứu Toán học trong đó triển khai đào tạo Chương trình Cử nhân tài năng ngành Toán học.

Căn cứ trên thế mạnh và nhu cầu thực tiễn, hai bên thống nhất phối hợp triển khai chương trình đào tạo chính quy Cử nhân tài năng ngành Toán học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực các khoa học Toán học (Mathematical Sciences) tại Việt Nam. Chương trình này đã được Đại học Quốc gia TPHCM phê duyệt và triển khai ổn định tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên trong hơn 20 năm qua.

Điểm nổi bật của hợp tác trong triển khai đào tạo Chương trình Cử nhân tài năng ngành Toán học từ năm học 2026–2027 là hệ thống học bổng Sigma với mức hỗ trợ tài chính đột phá dành cho sinh viên thuộc chương trình.

Giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ trực tiếp phỏng vấn cấp học bổng Sigma Gold: hỗ trợ 100% học phí và cấp học bổng lên tới 15 triệu đồng/tháng.

Học bổng Sigma Silver: Hỗ trợ 100% học phí và cấp học bổng 7,5 triệu đồng/tháng.

Học bổng Sigma Bronze: Hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí của nhà trường.

Ngoài học bổng tiền mặt, sinh viên còn nhận được các gói hỗ trợ kinh phí để tham gia hội thảo, hội nghị, trường hè, thực tập trong và ngoài nước, được hướng dẫn nghiên cứu khoa học cũng như nhận thưởng khi có các báo cáo khoa học tại các diễn đàn học thuật uy tín. Sinh viên của chương trình còn được tài trợ kinh phí để tham gia các hoạt động học thuật vì cộng đồng.

Giáo sư Ngô Bảo Châu và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán sẽ chủ trì, cùng với các nhà toán học Việt Nam trong và ngoài nước, thực hiện chuỗi bài giảng nâng cao và chuyên sâu dành cho sinh viên của chương trình.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ sinh viên, thỏa thuận hợp tác còn chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng dạy và xây dựng tài nguyên học tập. Cụ thể, chương trình sẽ hỗ trợ kinh phí cho giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, cũng như xây dựng, biên soạn tài liệu học thuật, sách, giáo trình, sách chuyên khảo và tài liệu tham khảo. Đồng thời, đội ngũ trợ giảng cũng sẽ được tăng cường để bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá các môn Toán ở giai đoạn đại cương và cơ sở ngành được thực hiện sát sao, hiệu quả.

Thỏa thuận có hiệu lực trong vòng 4 năm kể từ ngày ký. Để bảo đảm tính hiệu quả, hai bên sẽ thành lập Ban điều hành chung nhằm điều phối và triển khai các nội dung hợp tác.

PGS.TS Trần Lê Quan - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM và PGS.TS Lê Minh Hà - Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán khẳng định việc gắn kết giữa đào tạo và nghiên cứu là con đường tất yếu để hình thành môi trường học thuật tiên tiến, góp phần cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho các trường, viện và doanh nghiệp công nghệ trong bối cảnh mới.