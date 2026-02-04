Chỉ cần 1 điểm là chắc chắn có danh hiệu vô địch nhưng Phong Phú Hà Nam vẫn tung vào sân đội hình giàu sức tấn công trong trận đấu gặp Thái Nguyên T&T ở lượt đấu thứ 9. Toan tính của HLV Trần Lệ Thủy sớm phát huy hiệu quả khi Ngân Thị Thanh Hiếu dứt điểm từ cự li gần mở tỉ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam, sau đường chuyền của Lê Hồng Yêu. Phút 36, tiền đạo Đèo Ky Chun thoát xuống sau đường chọc khe của đồng đội, cô tung cú sút chéo góc hiểm hóc quân bình tỉ số 1-1 cho Thái Nguyên T&T.

U19 Hà Nam vô địch sớm trước 1 vòng đấu. Ảnh: VFF

Bước sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam vẫn là đội chủ động chơi tấn công. Các cầu thủ chủ nhà kiểm soát thế trận tốt hơn đối thủ. Sự xuất hiện của Y Za Lương với nền tảng thể lực vượt trội giúp Phong Phú Hà Nam thắng thế trong các pha tranh chấp bóng. Nhưng cũng phải chờ đến thời điểm cuối trận đấu, họ mới có được điều mình cần. Phút 83, từ đường chuyền tinh tế của Y Za Lương, Lưu Hoàng Vân dứt điểm hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-1 cho Phong Phú Hà Nam. Với 20 điểm sau 8 trận đấu, Phong Phú Hà Nam chính thức lên ngôi vô địch của giải với thành tích bất bại.

Ở trận đấu lúc 18h cùng ngày, TP.HCM dễ dàng đánh bại Than KSVN với tỉ số 3-0, qua đó tiếp tục củng cố vị trí nhì bảng, cũng chắc chắn danh hiệu Á quân tại giải trước khi lượt đấu cuối cùng diễn ra, vào ngày 7/2 tới trên SVĐ Hà Nam.