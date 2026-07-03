UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 84 về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố. Quyết định có hiệu lực từ 1/7.

Theo quy trình mới được áp dụng trên địa bàn Hà Nội, việc luân chuyển hồ sơ để tính, thu và nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp áp dụng bảng giá đất theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 và Nghị quyết số 254/2025/QH15 được quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đồng thời ấn định thời hạn xử lý ở từng khâu.

Theo quy trình, sau khi có quyết định hoặc quyết định điều chỉnh về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất hoặc chuyển hình thức sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải chuyển thông tin địa chính của thửa đất, khu đất đến Thuế TP Hà Nội.

Thời hạn thực hiện là không quá 7 ngày làm việc kể từ khi có quyết định, tương tự quy định trước đây.

Thông tin được chuyển theo Mẫu số 19 ban hành kèm Nghị định 151/2025/NĐ-CP. Mẫu này được bổ sung tại Nghị định 226/2025/NĐ-CP.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Thuế TP Hà Nội có 5 ngày làm việc để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có).

Đồng thời, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo nộp tiền gửi đến người sử dụng đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và cơ quan thu ngân sách để theo dõi, hạch toán theo quy định. So với quy định cũ, quy trình này giảm 2 ngày.

Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai tại Hà Nội từ 1/7. Đồ họa: Hồng Khanh

Đối với trường hợp hồ sơ chưa đủ căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính, trong vòng 3 ngày làm việc, cơ quan thuế phải có văn bản cho Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc thông báo bằng văn bản đến UBND cấp xã (trường hợp có nội dung đề nghị khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc thông tin.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chậm nhất 5 ngày làm việc, Thuế TP Hà Nội phải hoàn tất việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đơn giá thuê đất và ban hành thông báo nghĩa vụ tài chính.

Sau khi nhận thông báo, người sử dụng đất thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan thu ngân sách sẽ chuyển thông tin nộp tiền cho Thuế TP Hà Nội để xác nhận.

Tiếp đó, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Thuế TP Hà Nội ban hành văn bản xác nhận người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và gửi đến người sử dụng đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Văn phòng Đăng ký đất đai.

Đây là căn cứ để thực hiện các bước tiếp theo như bàn giao đất trên thực địa, ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) theo quy định.

Như vậy, nếu hồ sơ đầy đủ ngay từ đầu và người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng hạn, toàn bộ quy trình có thể hoàn thành trong chưa đến 20 ngày làm việc (chưa tính thời gian nộp tiền).