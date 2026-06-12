Được xây công trình phục vụ sản xuất, làm du lịch trải nghiệm

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố dự thảo Nghị quyết quy định việc sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi thuộc các tuyến sông có đê trên địa bàn.

Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô, tạo cơ sở pháp lý để khai thác hiệu quả quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi, đồng thời phát triển các mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch và giáo dục trải nghiệm.

Theo dự thảo, đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp và nông nghiệp sinh thái, người sử dụng đất được phép xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất trên các khu đất có diện tích từ 1.000m2 trở lên. Công trình phải nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi, không thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở.

Các công trình được phép xây dựng có quy mô khá hạn chế, với diện tích tối đa từ 10-20m2 tùy theo quy mô khu đất. Công trình chỉ được xây dựng 1 tầng, cao không quá 4m, không có tầng hầm, sử dụng kết cấu bán kiên cố, mái lợp vật liệu nhẹ.

Bên cạnh đó, người sử dụng đất được phép lắp dựng nhà màng, nhà lưới sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, tháo lắp dễ dàng, không xây dựng tường bao, không san lấp, tôn cao bãi sông hiện trạng.

Đất bãi sông ở Hà Nội sắp có cơ chế mới. Ảnh: Hoàng Hà

Điểm đáng chú ý trong dự thảo là việc mở rộng cơ chế khai thác đất bãi sông theo hướng phát triển các mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch và giáo dục trải nghiệm.

Theo đó, các khu đất có diện tích từ 10.000m2 trở lên sẽ được xem xét triển khai mô hình này nếu có phương án sử dụng đất cụ thể, trong đó nêu rõ giải pháp thiết kế và xây dựng các công trình trên đất.

Các công trình phải nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều, thủy lợi; không thuộc khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nguy hiểm; đồng thời đáp ứng các yêu cầu về hành lang thoát lũ.

Dự thảo quy định tổng diện tích xây dựng các công trình không được vượt quá 5% diện tích khu đất đủ điều kiện.

Các công trình cũng chỉ được xây dựng 1 tầng, chiều cao tối đa 6m, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và có khả năng tháo dỡ dễ dàng.

Đấu giá cho thuê đất bãi sông tối đa 10 năm

Đối với các diện tích đất chưa sử dụng tại bãi sông, bãi nổi, dự thảo đề xuất hình thức cho thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn thuê tối đa là 10 năm.

Thẩm quyền quyết định cho thuê đất được phân cấp theo đối tượng và quy mô. Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ quyết định đối với các tổ chức hoặc khu đất liên quan từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên. Đối với cá nhân, thẩm quyền thuộc Chủ tịch UBND cấp xã.

Dự thảo cũng quy định thời gian giải quyết hồ sơ xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với phương án sử dụng đất kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm, thời gian thẩm định và chấp thuận tối đa 10-15 ngày làm việc tùy từng trường hợp.

Nghị quyết dự kiến được HĐND thành phố Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp thường kỳ tháng 6.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có 2 hệ thống sông chính là sông Hồng và sông Thái Bình với 7 con sông chảy qua cùng hệ thống sông nội thành. Khu vực lòng sông, bãi sông trên địa bàn thành phố có diện tích khoảng 36.266ha, tập trung chủ yếu trên hệ thống sông Hồng và sông Đuống.