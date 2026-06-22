Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 836 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính đất đai trên địa bàn thành phố.

Trong danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt có thủ tục tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 12 Nghị định số 50/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kéo dài trong quá trình thực hiện Luật Đất đai.

Theo quy trình, thủ tục này áp dụng đối với cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư. Hộ gia đình có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở cũng thuộc nhóm đối tượng được thực hiện thủ tục này theo quy định của Luật Đất đai.

Thời gian giải quyết được quy định không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan chức năng nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó, UBND cấp xã có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác định các thông tin địa chính liên quan trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc. Sau đó, cơ quan thuế sẽ thực hiện việc tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất trong thời gian không quá 5 ngày làm việc.

Về thành phần hồ sơ, người dân chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ gồm đơn đề nghị tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo mẫu quy định.

Đặc biệt, thủ tục này được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công toàn trình, có thể thực hiện tại các Điểm hỗ trợ dịch vụ công số trên địa bàn thành phố và không thu bất kỳ khoản lệ phí nào.

Hồ sơ được xử lý thế nào?

Theo quy trình được ban hành, bước đầu tiên là tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội.

Trình tự tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo Nghị định số 50/2026/NĐ-CP tại Hà Nội. Đồ hoạ: Hồng Khanh

Cơ quan này sẽ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; rà soát nội dung ủy quyền (nếu có); hướng dẫn bổ sung đối với hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu; thực hiện số hóa hồ sơ trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính; lập giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người dân.

Đồng thời, hồ sơ sẽ được cập nhật vào hệ thống theo dõi, lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết trước khi chuyển đến cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xử lý. Toàn bộ công đoạn tiếp nhận này được thực hiện trong thời gian 0,5 ngày làm việc.

Sau khi tiếp nhận, cơ quan quản lý đất đai cấp xã sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ, xác định hạn mức giao đất ở, hoàn thiện thông tin địa chính và chuyển dữ liệu sang cơ quan thuế.

Trên cơ sở hồ sơ và thông tin được chuyển đến, cơ quan thuế sẽ tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo quy định, đồng thời ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc thông báo điều chỉnh nghĩa vụ tài chính gửi đến người sử dụng đất.

Việc ban hành quy trình mới được đánh giá là bước triển khai cụ thể Nghị định số 50/2026/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực tài chính đất đai.

Quy trình này tạo cơ sở pháp lý để người dân chủ động đề nghị cơ quan nhà nước xem xét tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất trong các trường hợp pháp luật cho phép, góp phần tháo gỡ các vướng mắc tồn tại trước đây liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai.

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