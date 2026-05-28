Theo thông báo của Phòng CSGT Công an Hà Nội, trong hai ngày 29-30/5, trên địa bàn Thủ đô sẽ diễn ra các hoạt động hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên”. Để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn các phương tiện lưu thông.

Cụ thể, từ 14h30 đến 19h ngày 29/5, cơ quan chức năng cấm triệt để các phương tiện lưu thông trên phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Phòng CSGT Công an Hà Nội thông báo cấm và hạn chế phương tiện ở một số tuyến đường. Ảnh: Đình Hiếu

Bên cạnh đó, trong hai khung giờ từ 14h30 đến 23h ngày 29/5 và từ 6h đến 10h ngày 30/5, cơ quan chức năng sẽ tạm cấm xe ô tô chở hàng có khối lượng từ 500kg trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông (trừ xe buýt, xe công ích và xe có phù hiệu bảo vệ).

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ hạn chế ô tô cá nhân và xe máy lưu thông trên nhiều tuyến phố như Lê Thái Tổ, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hàng Gai, Hàng Bông, Bà Triệu, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh và Quang Trung.

Lộ trình di chuyển thay thế

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Công an TP Hà Nội hướng dẫn lộ trình di chuyển đối với các phương tiện thuộc diện tạm cấm và hạn chế như sau:

Hướng Đông, Đông Bắc đi phía Tây, Tây Bắc: Các phương tiện từ Gia Lâm, Long Biên… đi các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm… lưu thông qua cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy hoặc cầu Thanh Trì, sau đó di chuyển theo các tuyến đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, đường Vành đai 3 và ngược lại.

Hướng Bắc đi phía Nam: Các phương tiện từ Tây Hồ, Đông Anh… đi Hoàng Mai, Thanh Trì… lưu thông qua cầu Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long, sau đó di chuyển theo các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, đường Vành đai 2, đường Vành đai 3 và ngược lại.

Công an TP Hà Nội cũng đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt phù hợp với phương án phân luồng giao thông.