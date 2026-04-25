Khoảng 18h50 ngày 25/4, đám cháy bùng phát tại khu kho xưởng ở xã Đông Anh, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khu vực xảy ra hỏa hoạn là xưởng chứa các sản phẩm liên quan đến sơn và dung môi, có diện tích hàng trăm mét vuông.

Nhìn từ xa, đám cháy bốc cao nghi ngút. Ảnh: Tiến Thành

Nhân chứng cho biết, trước khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, sau đó khói đen bốc cao nghi ngút.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Đông Anh, cho biết khu vực xảy ra cháy nằm tách biệt với khu dân cư, không tiếp giáp nhà dân.

Đến 21h, đám cháy vẫn bùng phát dữ dội

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng và Cảnh sát PCCC&CNCH đã có mặt tại hiện trường để triển khai dập lửa, khống chế đám cháy.

“Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người trong vụ việc”, ông Dũng thông tin.

Hơn 21h, đám cháy vẫn bùng lên dữ dội, lực lượng chức năng đã huy động nhiều ô tô chở cát đến hiện trường để dập lửa.

Đến 21h30, lửa vẫn cháy dữ dội và có dấu hiệu lan ra cánh đồng qua mương dẫn nước nội đồng. Ảnh: Đình Hiếu

Ông Nguyễn Công Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh cho biết qua rà soát, chính quyền địa phương xác định, một số người đã thuê đất của Công ty thuỷ sản và nông nghiệp (cũ) và vận chuyển khối lượng lớn dầu vào tập kết tại khu đất từ 2 ngày trước.

Đến 22h20, lực lượng chức năng tiếp tục huy động máy xúc đến hiện trường. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, họ đã triển khai hơn 600m đường vòi để tiếp nước chữa cháy.

Cơ quan chức năng đưa máy xúc đến hiện trường chữa cháy. Ảnh: Đình Hiếu