Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành, phạm vi ranh giới khu vực nghiên cứu phía tây nam giáp đường quy hoạch 24m và khu dân cư hiện có. Phía tây bắc giáp đường quy hoạch 24m. Phía đông bắc giáp đất trống. Phía đông nam giáp kênh mương và khu tập thể xí nghiệp thuốc thú y.

Tổng diện tích khu đất là 2,7 ha, quy mô dân số khoảng 2.058 người. Dự án sẽ bao gồm các khối nhà chung cư gồm nhà ở xã hội và công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại cao 19-20 tầng.

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

UBND xã Hoài Đức phối hợp với chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư & Phát triển nguồn nhân lực Đức Thượng cùng các đơn vị liên quan công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt.

Các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng rà soát, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục về chủ trương đầu tư, đất đai, nghĩa vụ tài chính, dự án, nhà ở, xây dựng phù hợp quy hoạch chi tiết.

Nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội đang phục hồi nhưng giá sản phẩm lại có xu hướng tăng. Từ cuối năm ngoái đến nay, nhiều dự án nhà ở xã hội tại thủ đô liên tục được khởi công. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án ở các khu vực vùng ven với hơn 4.700 căn, giá từ 18-27 triệu đồng/m2.