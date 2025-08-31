Công dân cho biết, căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 79 Luật Nhà ở 2023, có 5 nhóm đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội bên cạnh 12 đối tượng được mua nhà ở xã hội. Cụ thể là, người có công với cách mạng; thân nhân liệt sĩ; người khuyết tật; người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội và nữ giới.

Trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì được hưởng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất.

Trường hợp có nhiều đối tượng cùng đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện mua nhà ở xã hội thì chủ đầu tư sẽ xét duyệt theo thứ tự ưu tiên nêu trên.

Công dân thắc mắc, đối tượng nữ giới trong trường hợp này được hiểu như thế nào? Là chỉ phụ nữ - đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nói chung, hay phụ nữ độc thân, hay là phụ nữ mà người đó thuộc các đối tượng ưu tiên khác (người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư…)?

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) dẫn quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 79 Luật Nhà ở năm 2023.

Theo đó, trường hợp các đối tượng có cùng tiêu chuẩn và điều kiện thì thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên trước đối với: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội, nữ giới.

Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 100/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định: Danh sách của nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ. Các căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên được bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết, các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm.

Điều 29 và Điều 30 Nghị định số 100/2024 quy định cụ thể về điều kiện về nhà ở và thu nhập của người đăng ký mua nhà ở xã hội cho cả trường hợp người đăng ký mua là độc thân và người đăng ký mua đã kết hôn theo quy định của pháp luật.

Còn tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 100/2024 quy định về Đơn đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội.

Trong đó phần nội dung kê khai thông tin của người đứng đơn với cam đoan về mức thu nhập hàng tháng, việc chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại tỉnh, thành phố… và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho hay, pháp luật về nhà ở hiện hành chỉ quy định về thứ tự ưu tiên và cách thức xác định danh sách của nhóm đối tượng ưu tiên và cách bố trí các căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên theo thứ tự của danh sách ưu tiên, trong đó nữ giới là thứ tự ưu tiên số 5 trong danh sách 5 nhóm đối tượng được ưu tiên.

“Pháp luật về nhà ở không quy định phân biệt người đứng đơn đăng ký mua nhà ở xã hội là nữ giới độc thân hay đã kết hôn, mà chỉ quy định người đứng đơn đăng ký mua nhà ở xã hội thuộc trường hợp là người độc thân hay đã kết hôn đều phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở và điều kiện về thu nhập như quy định tại Điều 29 và Điều 30 của Nghị định số 100/2024”, Cục nêu rõ.