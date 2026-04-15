Ngày 15/4, anh N.V.D. (ở Đội 11, xã Đại Thanh, TP Hà Nội) phản ánh, vào khoảng 17h50 ngày 14/4, vợ anh là chị L.T.B.T. đang chăm sóc hai con nhỏ (một cháu 6 tuổi và một cháu 11 tháng tuổi) tại cửa hàng của gia đình thì bất ngờ có một người đàn ông lao vào với thái độ hung hãn.

Hình ảnh người đàn ông tấn công phụ nữ đang chăm con nhỏ. Ảnh: Cắt từ clip

Tại đây, đối tượng đã dùng chân đá thẳng vào mặt chị T. Cú đá mạnh khiến nạn nhân ngã ngửa, va đập vùng lưng xuống nền nhà cứng. Đáng chú ý, hành vi côn đồ này diễn ra ngay sát vị trí hai cháu bé đang ăn, khiến các cháu hoảng loạn, sợ hãi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, vùng mặt sưng phù.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Đại Thanh xác nhận vụ việc và cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo, đồng thời khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.