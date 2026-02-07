Theo đó, các thí sinh nhận quyết định tuyển dụng tại cơ sở giáo dục đăng ký dự tuyển và trúng tuyển vào ngày 10/2/2026.

Sở GD-ĐT bàn giao quyết định tuyển dụng và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển về các cơ sở giáo dục có chỉ tiêu tuyển dụng để trả cho thí sinh và quản lý hồ sơ đối với viên chức.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, thí sinh trúng tuyển tự kê khai bổ sung hồ sơ viên chức để đưa vào hồ sơ quản lý.

Dưới đây là danh sách trúng tuyển ở kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội năm 2025: