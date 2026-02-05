Theo đó, Sở GD-ĐT công nhận 2.637 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 9 cấp THCS năm học 2025-2026. Trong đó, có 135 giải Nhất, 548 giải Nhì, 829 giải Ba, 1.125 giải Khuyến khích.

Để thực hiện tra cứu thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 9 năm học 2025-2026, phụ huynh và học sinh truy cập vào địa chỉ: https://diemthi.hanoi.edu.vn/

Sau đó, nhập số báo danh và mã học sinh để thực hiện tra cứu giải của thí sinh dự thi.

Học sinh đoạt giải được Sở GD-ĐT Hà Nội cấp giấy chứng nhận và được hưởng các quyền lợi theo chế độ hiện hành.