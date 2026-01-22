Để tra cứu, học sinh và phụ huynh truy cập vào trang thông tin điện tử tại địa chỉ: https://diemthi.hanoi.edu.vn/, sau đó nhập số báo danh và mã học sinh để thực hiện tra cứu điểm bài thi.

UBND các xã, phường có học sinh dự thi tiếp nhận bảng kết quả bài thi tại Sở GD-ĐT (qua Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục) trong ngày 22/1, đồng thời thông báo kết quả cho học sinh.

Từ ngày 22/1 đến ngày 24/1, các cơ sở giáo dục có học sinh dự thi tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo bài thi của học sinh (nếu có).

Trước 10h ngày 26/1, UBND các xã, phường lập và gửi danh sách học sinh đề nghị phúc khảo bài thi về Sở GD-ĐT theo địa chỉ email: thihsg@hanoi.edu.vn.

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố của Hà Nội diễn ra sáng 10/1 với hơn 4.400 học sinh, tranh tài ở các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Thí sinh đạt giải cuộc thi này không được hưởng ưu tiên trong kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội, song tùy quy định của từng trường, có thể được tuyển thẳng hoặc cộng điểm khi xét tuyển vào một số trường THPT chuyên thuộc đại học và trường tư thục.