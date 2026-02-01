Biết hoàn cảnh của Uyên, nhiều người càng thêm nể phục cô gái nhỏ nhắn, giàu nghị lực này. Mẹ qua đời khi em mới 3 tuổi, lớn lên trong tình yêu thương của bố và bà nội, Phương Uyên từ nhỏ đã luôn ý thức phải học thật tốt để không phụ mong mỏi của gia đình.

Năm 2021, Uyên giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý và được tuyển thẳng vào lớp Vật lý tài năng của ĐH Phenikaa cùng học bổng toàn khóa học. Bố quanh năm làm nông, kinh tế gia đình không mấy khá giả, Uyên cũng đi gia sư ngay từ năm nhất để góp phần trang trải chi phí sinh hoạt.

Sau 5 năm học với những nỗ lực bền bỉ, Phương Uyên đạt điểm trung bình chung tích lũy 3,82/4, xếp loại Xuất sắc và vinh dự được ĐH Phenikaa chọn đại diện các tân cử nhân phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ tốt nghiệp mới đây.

PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc ĐH Phenikaa và nữ sinh Phùng Phương Uyên tại lễ trao bằng tốt nghiệp. Ảnh: Thanh Hùng

Trước đó, cô bạn gây ấn tượng khi 2 năm liền giành giải Nhất ở cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên (vào năm 2022 và 2023). Ngoài ra, em còn sở hữu nhiều giải thưởng khác như: Huy chương Đồng Olympic Toán sinh viên Việt Nam năm 2022; Sinh viên xuất sắc tiêu biểu ĐH Phenikaa năm học 2021-2022; Giải Nhất cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa và giải Khuyến khích Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường cùng năm 2024; Giải Nhì cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2025...

Mới đây, cô bạn chủ động liên hệ với các giáo sư nước ngoài và giành học bổng toàn phần cho chương trình học thạc sĩ tại Đại học Ulsan (Hàn Quốc) cùng khoản trợ cấp với vai trò trợ lý nghiên cứu.

Chia sẻ về cách học, Uyên cho rằng việc tập trung nghe giảng, nghiên cứu kỹ và xem trước giáo trình mỗi khi lên lớp giúp bản thân chủ động và dễ liên kết kiến thức, từ đó nhớ và hiểu bài hơn.

Theo em, việc đặt ra mục tiêu sớm cũng rất quan trọng. “Từ năm nhất, em đã nghĩ mình sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp đại học. Nhờ vậy, em thấy rõ mục đích và hứng thú hơn trong việc học”, Uyên nói.

Dám thử ở những lĩnh vực mới

Là nữ giới, theo Uyên, việc theo đuổi ngành Vật lý nói riêng và khoa học cơ bản nói chung khá áp lực và nhiều thử thách. Chính vì vậy, em không quá ôm đồm mà chọn theo đuổi những hướng mình cảm thấy phù hợp và thích thú, cụ thể là Vật lý vật liệu.

Phương Uyên tốt nghiệp loại xuất sắc và từng 2 năm liền đạt giải Nhất ở kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên. Ảnh: Thanh Hùng

Ông Phùng Ngọc Hiển, bố Phương Uyên, chia sẻ từ bé đến bây giờ, con gái tự lực là phần nhiều, rất bản lĩnh và kiên cường. “Con rất yêu và lựa chọn ngành Vật lý thay vì chọn kinh tế hay công nghệ thông tin... Tôi luôn định hướng con một điều xuyên suốt từ nhỏ, rằng cần học theo lối tư duy, cả trong công việc và cuộc sống”.

Uyên nhìn nhận, một trong những yếu tố giúp em đạt được những thành tích hôm nay đến từ việc định hướng từ các thầy cô: Từ cơ hội trải nghiệm các cuộc thi Olympic sinh viên cho đến việc giành học bổng sau đại học.

“Thầy hướng dẫn của em từng nói không phải ai cũng đủ can đảm để gửi email cho các giáo sư, nhưng hãy thử, biết đâu sẽ có kết quả tích cực. Thầy cũng chia sẻ về giai đoạn chuyển từ cử nhân lên cao học, khi đứng trước nhiều lựa chọn khác nhau. Khi đó, thầy đã chủ động liên hệ với nhiều giáo sư để tìm cơ hội cho mình. Nếu không nghe thầy kể, có lẽ sinh viên như em sẽ không biết đến con đường chạm tới ước mơ. Em đã làm theo cách của thầy và thành công”, Uyên nói.

Phương Uyên chia sẻ, em có thói quen mỗi năm đều viết ra những điều đã làm được để tự nhìn lại. Em cũng coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng.

“Thi thoảng em cũng sẽ tự cập nhật ‘bản CV’ của mình. Trong mỗi lần đó, em có thể nhìn nhận được một năm qua, bản thân đã làm được những gì và không làm được gì. Mỗi lần cập nhật, nếu không có thêm được ít nhất 1 dòng, em rất trăn trở”, Uyên nói.

Uyên cho rằng, hành trình tại ĐH Phenikaa là một trải nghiệm đa dạng, thay đổi cách em tư duy. “Ở đây, việc học không chỉ diễn ra trên giảng đường, mà còn qua những trải nghiệm chân thật. Chính môi trường đại học đã giúp em dám thử và dám thay đổi. Thử nghiệm và thay đổi đi liền với sai lầm và vấp ngã. Nhưng sau mỗi lần như vậy, em học được cách nhìn nhận thiếu sót của mình một cách bình tĩnh hơn. Em nhận ra rằng được sai, được sửa và được trưởng thành chính là một phần rất quan trọng của việc học”, cô bạn chia sẻ.

Nữ sinh Phùng Phương Uyên bên bố của mình trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Thanh Hùng.

Ngoài việc học, Uyên cũng rất sôi nổi trong các hoạt động Đoàn, hoạt động ngoại khóa. Em đạt các thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên nhà trường năm học 2023-2024; giành Giấy khen Cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu năm 2025... Cô bạn cũng từng là Trưởng ban chuyên môn, cố vấn Câu lạc bộ Khởi nghiệp - Sáng tạo của trường.

Theo dự kiến, tháng 3/2026, Uyên sẽ sang Hàn Quốc du học và theo đuổi lĩnh vực Vật lý vật liệu. Cô bạn mong muốn trở thành một giảng viên hoặc nhà nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực này trong tương lai.