Sau nhiều ý kiến về phương án thi tổ hợp, mới đây, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La đã chính thức công bố môn thi thứ ba là Tiếng Anh (hình thức trắc nghiệm trong 60 phút). Sở GD-ĐT Sơn La cho biết nội dung thi của cả 3 môn (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, chủ yếu là kiến thức lớp 9, bảo đảm các cấp độ nhận thức gồm: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.

Sơn La trở thành địa phương thứ 26 công bố phương án tuyển sinh, đồng thời củng cố xu hướng chọn Ngoại ngữ làm môn thi thứ ba trên toàn quốc.

Các địa phương đã công bố môn thi thứ ba được chia làm 3 nhóm:

Nhóm chọn Ngoại ngữ (25 tỉnh, thành) gồm: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Cần Thơ, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Ninh Bình, Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh, Gia Lai, Quảng Trị, Hưng Yên.

Nhóm chọn môn tích hợp (1 địa phương): Tuyên Quang (môn Khoa học Tự nhiên).

Nhóm xét tuyển (2 địa phương): Vĩnh Long và Lâm Đồng (chỉ tổ chức thi tuyển 3 môn cho thí sinh thi vào trường chuyên).

Trong số này, một số địa phương đã chính thức ấn định hoặc đưa ra khung thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi. 

STT

TỈNH, THÀNH

MÔN THI VÀO LỚP 10

LỊCH THI

1

Hà Nội

Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)

Đang cập nhật 

2

TPHCM

Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh)

Dự kiến 1-2/6

3

Đà Nẵng

Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật)

Dự kiến ngày 23-25/5 

4

Huế

Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật)

Đang cập nhật 

5

Tuyên Quang

Toán, Văn, Khoa học tự nhiên

Ngày 27-28/5 

6

Thái Nguyên

Toán, Văn, Tiếng Anh

Đang cập nhật 

7

Nghệ An

Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp)

Đang cập nhật 

8

Thanh Hóa

Toán, Văn, Tiếng Anh

Đang cập nhật 

9

Cần Thơ

Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp)

Đang cập nhật 

10

Cao Bằng

Toán, Văn, Tiếng Anh

Đang cập nhật  

11

Lạng Sơn

Toán, Văn, Tiếng Anh

Đang cập nhật 

12

Hải Phòng

Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)

Dự kiến ngày 2-4/6 

13

Ninh Bình

Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga)

Đang cập nhật 

14

Gia Lai

Toán, Văn, Tiếng Anh

Ngày 27-28/6

15

Đồng Tháp

Toán, Văn, Tiếng Anh

Đang cập nhật 

16

Sơn La

Toán, Văn, Tiếng Anh

Ngày 1-2/6 

17

Đồng Nai

Toán, Văn, Tiếng Anh

Ngày 28-29/5

18

Hưng Yên

Toán, Văn, Tiếng Anh

Đang cập nhật 

19

Quảng Ninh

Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung)

Đang cập nhật 

20

Quảng Trị

Toán, Văn, Tiếng Anh

Đang cập nhật 

21

Lào Cai

Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung)

Đang cập nhật 

22

Bắc Ninh

Toán, Văn, Tiếng Anh

Dự kiến ngày 26-28/5 

23

Phú Thọ

Toán, Văn, Tiếng Anh

Dự kiến ngày 1-3/6

24

Hà Tĩnh

Toán, Văn, Tiếng Anh

Đang cập nhật 

25

An Giang

 Toán, Văn, Tiếng Anh

 Đang cập nhật

26

Tây Ninh

 Toán, Văn, Tiếng Anh

Đang cập nhật 

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các Sở GD-ĐT địa phương sẽ công bố môn thi thứ ba hoặc bài thi tổ hợp cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 sau khi kết thúc học kỳ I, chậm nhất vào ngày 31/3.