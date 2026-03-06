Sau nhiều ý kiến về phương án thi tổ hợp, mới đây, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La đã chính thức công bố môn thi thứ ba là Tiếng Anh (hình thức trắc nghiệm trong 60 phút). Sở GD-ĐT Sơn La cho biết nội dung thi của cả 3 môn (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, chủ yếu là kiến thức lớp 9, bảo đảm các cấp độ nhận thức gồm: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.
Sơn La trở thành địa phương thứ 26 công bố phương án tuyển sinh, đồng thời củng cố xu hướng chọn Ngoại ngữ làm môn thi thứ ba trên toàn quốc.
Các địa phương đã công bố môn thi thứ ba được chia làm 3 nhóm:
Nhóm chọn Ngoại ngữ (25 tỉnh, thành) gồm: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Cần Thơ, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Ninh Bình, Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh, Gia Lai, Quảng Trị, Hưng Yên.
Nhóm chọn môn tích hợp (1 địa phương): Tuyên Quang (môn Khoa học Tự nhiên).
Nhóm xét tuyển (2 địa phương): Vĩnh Long và Lâm Đồng (chỉ tổ chức thi tuyển 3 môn cho thí sinh thi vào trường chuyên).
Trong số này, một số địa phương đã chính thức ấn định hoặc đưa ra khung thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi.
|
STT
|
TỈNH, THÀNH
|
MÔN THI VÀO LỚP 10
|
LỊCH THI
|
1
|
Hà Nội
|
Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)
|
Đang cập nhật
|
2
|
TPHCM
|
Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh)
|
Dự kiến 1-2/6
|
3
|
Đà Nẵng
|
Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật)
|
Dự kiến ngày 23-25/5
|
4
|
Huế
|
Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật)
|
Đang cập nhật
|
5
|
Tuyên Quang
|
Toán, Văn, Khoa học tự nhiên
|
Ngày 27-28/5
|
6
|
Thái Nguyên
|
Toán, Văn, Tiếng Anh
|
Đang cập nhật
|
7
|
Nghệ An
|
Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp)
|
Đang cập nhật
|
8
|
Thanh Hóa
|
Toán, Văn, Tiếng Anh
|
Đang cập nhật
|
9
|
Cần Thơ
|
Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp)
|
Đang cập nhật
|
10
|
Cao Bằng
|
Toán, Văn, Tiếng Anh
|
Đang cập nhật
|
11
|
Lạng Sơn
|
Toán, Văn, Tiếng Anh
|
Đang cập nhật
|
12
|
Hải Phòng
|
Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn)
|
Dự kiến ngày 2-4/6
|
13
|
Ninh Bình
|
Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga)
|
Đang cập nhật
|
14
|
Gia Lai
|
Toán, Văn, Tiếng Anh
|
Ngày 27-28/6
|
15
|
Đồng Tháp
|
Toán, Văn, Tiếng Anh
|
Đang cập nhật
|
16
|
Sơn La
|
Toán, Văn, Tiếng Anh
|
Ngày 1-2/6
|
17
|
Đồng Nai
|
Toán, Văn, Tiếng Anh
|
Ngày 28-29/5
|
18
|
Hưng Yên
|
Toán, Văn, Tiếng Anh
|
Đang cập nhật
|
19
|
Quảng Ninh
|
Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung)
|
Đang cập nhật
|
20
|
Quảng Trị
|
Toán, Văn, Tiếng Anh
|
Đang cập nhật
|
21
|
Lào Cai
|
Toán, Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung)
|
Đang cập nhật
|
22
|
Bắc Ninh
|
Toán, Văn, Tiếng Anh
|
Dự kiến ngày 26-28/5
|
23
|
Phú Thọ
|
Toán, Văn, Tiếng Anh
|
Dự kiến ngày 1-3/6
|
24
|
Hà Tĩnh
|
Toán, Văn, Tiếng Anh
|
Đang cập nhật
|
25
|
An Giang
|
Toán, Văn, Tiếng Anh
|
Đang cập nhật
|
26
|
Tây Ninh
|
Toán, Văn, Tiếng Anh
|
Đang cập nhật
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các Sở GD-ĐT địa phương sẽ công bố môn thi thứ ba hoặc bài thi tổ hợp cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 sau khi kết thúc học kỳ I, chậm nhất vào ngày 31/3.