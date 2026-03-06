Sau nhiều ý kiến về phương án thi tổ hợp, mới đây, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La đã chính thức công bố môn thi thứ ba là Tiếng Anh (hình thức trắc nghiệm trong 60 phút). Sở GD-ĐT Sơn La cho biết nội dung thi của cả 3 môn (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, chủ yếu là kiến thức lớp 9, bảo đảm các cấp độ nhận thức gồm: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.

Sơn La trở thành địa phương thứ 26 công bố phương án tuyển sinh, đồng thời củng cố xu hướng chọn Ngoại ngữ làm môn thi thứ ba trên toàn quốc.

Các địa phương đã công bố môn thi thứ ba được chia làm 3 nhóm:

Nhóm chọn Ngoại ngữ (25 tỉnh, thành) gồm: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Cần Thơ, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Ninh Bình, Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh, Gia Lai, Quảng Trị, Hưng Yên.

Nhóm chọn môn tích hợp (1 địa phương): Tuyên Quang (môn Khoa học Tự nhiên).

Nhóm xét tuyển (2 địa phương): Vĩnh Long và Lâm Đồng (chỉ tổ chức thi tuyển 3 môn cho thí sinh thi vào trường chuyên).

Trong số này, một số địa phương đã chính thức ấn định hoặc đưa ra khung thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi.