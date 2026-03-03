Rạng sáng nay 3/3, nhiều người mang theo học bạ của con em mình đến trực phía trước cổng Trường THPT Phan Bội Châu (Hà Nội), rồi ghi tên vào một tờ giấy. Đây là danh sách do họ tự lập nên và thỏa thuận nhận hồ sơ theo thứ tự này khi trường mở cửa.

Theo các phụ huynh, nhiều người từng xếp hàng vào sáng hôm qua (2/3) nhưng không được nên nay đến sớm hơn với hy vọng có suất nộp hồ sơ.

Khoảng 1h sáng có gần 50 người đăng ký, sau ít giờ, con số này tăng lên khoảng 120 người.

Phụ huynh chen chúc trực trước cổng Trường THPT Phan Bội Châu để đặt chỗ vào lớp 10 cho con. Ảnh: T.H.

Tới gần 6h, trời đổ mưa, các phụ huynh di chuyển qua khu vực mái hiên của tòa nhà đối diện cổng trường để tránh trú. Số ít vẫn cầm ô và mặc áo mưa, tiếp tục đứng đợi ở cổng trường. Tới gần 8h, danh sách đăng ký “tự lập” của các phụ huynh đã lên tới gần 300 người. Không ít người đăng ký thêm Trường THPT Phan Bội Châu cho con để làm phương án dự phòng nếu trượt lớp 10 công lập.

Trường THPT Phan Bội Châu (địa chỉ tại phường Hà Đông, Hà Nội) là trường tư thục, tuyển 432 học sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Trường tổ tổ chức 3 loại hình: Lớp cơ bản (8), lớp chọn (2) và lớp chất lượng cao (2), mỗi lớp được công bố sĩ số 36 em. Trường xét tuyển học sinh bằng 3 phương thức. Nếu xét bằng học bạ, trường xét 7 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 9), trong đó học sinh phải có 2 kỳ học lực Tốt, 5 kỳ Khá trở lên. Nếu không đạt, học sinh phải tham gia kỳ thi khảo sát của trường hoặc dùng điểm thi lớp 10 của Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức để xét.

Hình ảnh ghi lại trước cổng Trường THPT Phan Bội Châu lúc 6h sáng 3/3. Ảnh: T.H.

Sáng nay, giữa sân trường, ông Vũ Thành Thái, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu cho biết sẽ dùng danh sách mà phụ huynh lập làm căn cứ để phát phiếu đăng ký. Những người ngoài danh sách 300 này và cả số chưa kịp đến sáng nay được hẹn cuối giờ chiều nay quay lại. “Nhà trường sẽ cố gắng để giải quyết hết trong ngày hôm nay. Các giáo viên sẽ làm tới 18-19h tối, cố gắng giải quyết cho các bác”, ông Thái nói với các phụ huynh.

Ảnh: T.H.

Trao đổi với VietNamNet, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu Vũ Thành Thái thừa nhận “hơi không ổn về chuyện xếp hàng”.

Ông Thái khẳng định trường tuyển sinh bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp và không yêu cầu phụ huynh xếp hàng xuyên đêm.

“Danh sách do phụ huynh tự lập. Phụ huynh đến từ sớm xếp hàng nên nhà trường cũng tôn trọng họ. Đây không phải hình thức chính nhưng có những người không đăng ký được và nhà trường có hỗ trợ cho 1,2 hôm. Thế nhưng, những hôm này, phụ huynh tập trung đến rất đông”, ông Thái nói.

Ông Thái cho hay, nhà trường đang có những bước giải quyết và trong ngày hôm nay (3/3), đoàn công tác của Sở GD-ĐT Hà Nội cũng sẽ làm việc trực tiếp với trường về vấn đề này.