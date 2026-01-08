Khoảng 6h45, trên đường Cầu Giấy (phường Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy chạy theo hướng Cầu Giấy – Xuân Thủy. Khi vượt lên, xe máy bất ngờ va chạm với một xe máy khác đi cùng chiều.

Nạn nhân tiếp tục va vào phần sau của một ô tô bán tải đang lưu thông trên đường, dẫn đến tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn.

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác nhận vụ việc và cho biết hiện Công an phường Cầu Giấy đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.